Le Japon soutient l’appel mondial de l’OIM grâce à une contribution de 32 millions de dollars pour les actions humanitaires et climatiques .

Tokyo, 9 février – Le gouvernement du Japon vient de débourser 32 millions de dollars pour soutenir un large éventail d’opérations à mettre en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 2024, conformément à l’Appel mondial de l’OIM 2024. Le financement permettra à l’OIM d’aider les migrants, les personnes déplacées, les migrants de retour et les communautés touchées par une crise, un conflit et les changements climatiques dans 24 pays.

L’allocation la plus importante, d’un montant de 6,5 millions de dollars, est destinée à l’Ukraine déchirée par la guerre afin de soutenir le secteur de la santé, les groupes vulnérables et la reconstruction des infrastructures communautaires. Le financement aidera également les Ukrainiens déplacés en Pologne et en République de Moldova.

Plus de la moitié de la contribution japonaise appuiera l’aide de l’OIM aux personnes vulnérables touchées par des conflits et des catastrophes en Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Kenya, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Soudan), au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Égypte, Iraq, Libye, Yémen). Elle couvre également des projets visant à soutenir les personnes touchées par la crise au Soudan.

En Asie (Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Timor oriental), le financement viendra en aide aux communautés touchées par les changements climatiques et à d’autres populations en déplacement. Aux Philippines et au Timor oriental, où le phénomène El Niño entraine davantage d’aléas naturels que ces dernières années, ce nouveau financement permettra à l’OIM d’aider les gouvernements à mieux répondre aux situations d’urgence.

« Grâce à la générosité du gouvernement et du peuple japonais, l’OIM sera en mesure d’aider les personnes vulnérables dans de nombreux pays. Le financement fera une réelle différence dans la vie des personnes du monde entier, en particulier celles touchées par le conflit et les catastrophes d’origine climatique. Nous sommes reconnaissants envers le Japon pour son soutien continu », a déclaré Amy Pope, Directrice générale de l’OIM.

Le gouvernement du Japon est un partenaire engagé de longue date de l’OIM, en particulier dans le domaine de l’aide humanitaire.

Source: OIM