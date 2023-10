Le Haut-Commissaire de l’ONU évoque le droit à l’autodétermination au Sahara occidental : une déclaration qui secoue le Maroc

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Volker Türk, a suscité une vive réaction au Maroc en affirmant que le droit à l’autodétermination s’applique au Sahara occidental. Lors de sa visite à Madrid pour célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Türk a rappelé l’importance des décisions claires prises par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies concernant cette région disputée.

Le droit à l’autodétermination dans le contexte du Sahara occidental

Dans une interview accordée à « Europe Press, » Volker Türk a insisté sur la pertinence du droit à l’autodétermination en lien avec les droits de l’homme. Il a déclaré : « Il y a un droit à l’autodétermination, qui fait partie du cadre des droits de l’homme. » Cette affirmation a des implications significatives pour le conflit persistant autour du Sahara occidental, où le statut politique de la région demeure contesté depuis des décennies.

Türk a également souligné que les normes des droits de l’homme devaient s’appliquer non seulement aux habitants du Sahara occidental, mais également à ceux vivant dans les camps de réfugiés à Tindouf, en Algérie. Pour lui, les droits de l’homme doivent guider tout processus de réconciliation, de confiance et de justice dans la région.

La nécessité d’une solution politique

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme a insisté sur le fait que la résolution de la question du Sahara occidental doit passer par un processus politique. Il a exprimé l’espoir qu’une solution puisse être trouvée pour le peuple sahraoui, tout en reconnaissant que la responsabilité principale de la résolution de ce conflit ne repose pas sur les épaules de son bureau.

Türk a déclaré : « C’est la chose la plus importante, mais ce n’est certainement pas la tâche du Haut-Commissaire aux droits de l’homme. » Il a exprimé sa satisfaction quant à la récente visite de l’envoyé spécial pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans la région, ce qui pourrait potentiellement contribuer à des avancées dans la recherche d’une solution pacifique.

Des décisions claires des Nations Unies

Volker Türk a rappelé l’existence de « décisions très claires du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies » concernant le Sahara occidental. Il a souligné que pour résoudre la situation, il est impératif d’engager un processus politique inclusif qui rassemble toutes les parties concernées. Cela souligne l’importance de la diplomatie et du dialogue pour mettre fin à un conflit qui dure depuis trop longtemps.

L’occupation marocaine du Sahara occidental

Il convient de noter que le Sahara occidental a été occupé par le Maroc en 1975, malgré la résistance du Front Polisario. Un conflit a perduré entre le Maroc et le Front Polisario jusqu’en 1991, lorsque les deux parties ont conclu un cessez-le-feu en vue d’un référendum sur l’autodétermination.

Toutefois, en 2022, le gouvernement espagnol a surpris en annonçant son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, provoquant des tensions et des critiques de la part du Front Polisario et de l’Algérie.

La déclaration de Volker Türk souligne l’importance continue de la question du Sahara occidental sur la scène internationale et la nécessité d’une résolution pacifique basée sur le respect des droits de l’homme et du droit à l’autodétermination.

algerie-focus