Le haut-commissaire aux droits de l’homme : « la Mauritanie nous a facilité toutes les enquêtes »

Haut-commissaire aux droits de l’homme Volker Türk, a déclaré lundi que le gouvernement mauritanien avait facilité les enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l’homme par la Commission et lui avait garanti l’accès à tous les centres de détention dans le pays.

Le haut-commissaire s’exprimait devant le conseil des droits de l’homme lors de sa 53ème session à Genève pour présenter le rapport annuel sur les droits de l’homme pour l’année 2022.

S’agissant de la Mauritanie Volker Türk a dit que pas moins de 38 cas d’esclavage ont fait l’objet d’enquêtes de la part des tribunaux, ajoutant que des décisions judiciaires ont été prises dans ce cadre.

Il a ajouté que son institution travaille en collaboration avec le gouvernement à mettre fin à la discrimination, notamment l’esclavage et à consolider les droits de la femme, la fille et l’état de droit.

Selon le commissariat à l’action humanitaire, aux droits de l’homme et les relations avec la société civile en Mauritanie, ce rapport est une preuve évidente du succès de l’approche adoptée par le gouvernement pour consolider et protéger les droits, les libertés et la dignité humaine.

Il a réaffirmé la détermination de la Mauritanie à poursuivre la préservation de ces acquis et leur renforcement et la poursuite de l’engagement positif avec les différents mécanismes internationaux pour la protection des droits de l’homme.

Il y a quelques jours, le commissariat à l’action humanitaire, aux droits de l’homme et aux relations avec la société civile avait révélé qu’à l’issue de son rapport annuel, le ministère américain aux affaires étrangères relatif à la traite des humains dans le monde, avait promu la Mauritanie au niveau II de l’indice de la traite des êtres humains ».

