Le groupe Kinross Gold Corporation publie son rapport 2022 pour le développement durable.

Comme il le fait chaque année au titre de sa politique de transparence, le groupe Kinross Gold Corporation a publié son rapport 2022 pour le développement durable.

Avec un engagement déterminé en faveur du développement durable et de l’exploitation minière responsable, Kinross Gold Corporation adopte une approche fondée sur les valeurs afin de s’assurer que toutes les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont bien au cœur de sa culture d’entreprise, de sa stratégie et de ses perspectives de croissance.

La vision ESG de Kinross est d’être, dans tous les pays où il opère, un partenaire de choix avec toutes ses parties prenantes : communautés, actionnaires, employés, gouvernements et fournisseurs. Tasiast s’engage à contribuer au développement économique et à apporter une contribution positive en menant une activité minière responsable en Mauritanie.

Ce rapport global met également en relief les nombreuses actions engagées et réalisées à Tasiast et en Mauritanie en matière de Sécurité, d’Environnement, d’Emploi, de Contenu local et en relation avec les actions au titre de l’Equité, la Diversité et l’Inclusion pour les employés de la société.

Le rapport complet est accessible en ligne sur le site internet de Kinross: Kinross-2022-Sustainability-and-ESG-Report

Source: Kinross Gold Corporation on linkedin