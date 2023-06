Le groupe de banques Société générale quitte le Tchad.

Le groupe de banques Société général quitte le Tchad.

Société Générale a annoncé la conclusion d’accords avec deux groupes bancaires africains pour leur céder quatre de ses filiales.

Les filiales du Congo et de la Guinée Équatoriale sont cédées au Groupe Vista de Simon Tiemtore et les filiales en Mauritanie et au Tchad vendues au Groupe Coris Bank International de, Idrissa Nassa, annonce un communiqué du Groupe français.

« Ces quatre accords prévoient la cession totale des parts du groupe Société Générale dans ses filiales locales africaines : Société Générale Congo, Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, Société Générale Mauritanie et Société Générale Tchad, actuellement détenues respectivement à 93,5%, 57,2%, 95,5% et 67,8% par le groupe », a précisé la banque.

Le groupe Société Générale, « entend concentrer ses ressources sur les marchés où il peut se positionner parmi les banques de tout premier plan, en synergie avec les autres métiers du groupe ». Ces opérations pourraient être menées « d’ici la fin de l’année » et prévoient la cession totale des parts du groupe dans ses filiales locales africaines : Société Générale Congo, Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, Société Générale Mauritanie et Société Générale Tchad, comme susmentionné.

Les cessions auraient un impact positif d’environ 5 points de base sur le ratio CET1 du groupe à leur date de réalisation, a précisé la Société Générale.

« Société Générale a également ouvert une réflexion stratégique sur sa participation de 52,34% au capital de l’Union Internationale de Banques (UIB), filiale de Société Générale en Tunisie », a également indiqué le groupe.

« Cette démarche vise à explorer les options possibles permettant à l’UIB de mieux mettre en œuvre son potentiel de développement dans les années qui viennent, au bénéfice de ses actionnaires, de ses clients et des collaborateurs. Dans ce cadre, un processus non exclusif est engagé », a indiqué Société Générale.

journaldutchad.com