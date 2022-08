Le gouvernement mauritanien a condamné les propos de Raissouni.

Les propos du président de l`Union internationale des oulémas musulmans (UIOM) manquent de «crédibilité et de sagesse», a indiqué lors d`un point de presse le ministre de l’Education nationale et de la Réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement mauritanien.

Mohamed Melainine Ould Eyih a également reproché au Marocain, un comportement indigne d`un prédicateur «censé diffuser un message de quiétude et de respect aux autres et non provoquer les personnes».

Le ministre a mis en cause les déclarations de l’érudit marocain niant l’existence de la Mauritanie, les jugeant « infondées et contredites par l’histoire et la géographie ».

Ahmed Raissouni a tenté de calmer la colère des Mauritaniens en publiant un nouveau communiqué soulignant que leur voisin du sud est l’un des cinq pays du Maghreb arabe.

Mais ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg de ce nouvel élan d’hostilité fortement nourri. Paradoxalement, cette fois non pas par _un leader politique ou un site d’actualité ,mais c’est un savant sensé nous enseigner comment aimer son frère, son semblable et lui souhaiter du bien.