« 5 ans ne suffisent pas pour réformer l’éducation »(ministre)

Ministre de l’éducation : « 5 ans ne suffisent pas pour réformer l’éducation

Le ministre de l’éducation et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaïnine Ould Eyih, a déclaré que cinq ans n’étaient pas suffisants pour surmonter le dysfonctionnement du système éducatif du pays.

Dans une interview à la télévision d’Etat Al Mouritaniya, le ministre a clairement indiqué que le gouvernement est déterminé à mener des réformes efficaces de l’éducation pour garantir un avenir prometteur.

Le ministre a rappelé ce qu’il a appelé les réformes dans le secteur ces trois dernières années depuis l’arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh El ghazwani.

Il a révélé que son département avait embauché près de 8 000 enseignants dans diverses catégories, même si le président ne s’est engagé qu’à en embaucher 6 000 au cours de son mandat de cinq ans.

Il a ajouté qu’au cours des trois premières années, les problèmes rencontrés par le département comprenaient une pénurie d’enseignants, à laquelle le ministère de l’Éducation a pu remédier.

Parlant du plan de réforme de l’éducation récemment adopté par le parlement, Ould Eyih a déclaré qu’il sera bientôt mis en œuvre.

En novembre dernier, le ministère de l’Éducation a organisé la Journée de consultation sur la réforme de l’éducation, à laquelle ont participé divers acteurs du milieu.

Dans les conclusions de leurs travaux, les participants ont recommandé l’adoption de l’arabe comme langue fédératrice pour l’enseignement des matières scientifiques dans l’enseignement fondamental et secondaire.

Le ministère de l’Éducation estime que les recommandations contenues dans le rapport final de la journée de consultation « esquissent le caractère de l’école et le cheminement qui fera de cette école une réalité sur le terrain ».