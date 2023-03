Le GECF révèle les prévisions d’investissements nécessaires pour couvrir la demande de gaz

Le volume des investissements en amont et en aval nécessaires pour couvrir la demande mondiale de gaz atteindra 10,5 billions de dollars d’ici 2050, a déclaré Mohamed Hamel, Secrétaire général du Forum des Pays exportateurs de gaz (GECF).

“Dans une industrie caractérisée par un taux de déclin naturel de la production de 4 à 5% par an, un manque d’investissement ne peut qu’entraîner une hausse des prix et des transitions énergétiques chaotiques. Cela pénalise les plus pauvres et les pays en développement. Cela risque de créer un contrecoup contre les politiques mêmes qui étouffent l’investissement. Cela met également en péril la réalisation des Objectifs de Développement durable des Nations Unies et la bataille même pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique”, a-t-il déclaré, s’adressant au 7ème Symposium de l’Association Algérienne de l’Industrie Gazière.

Hamel pense que tout cela est encore plus crucial pour l’Afrique, où 900 millions de personnes n’ont pas accès à des combustibles de cuisson propres, tandis que 600 millions de personnes n’ont pas d’électricité fiable.

“La population africaine devrait passer de 1,4 à 2,5 milliards d’habitants en 2050. Un doublement du PIB moyen par habitant du continent d’ici 2050, un objectif plutôt modeste, augmenterait la demande énergétique d’environ 150%”, a déclaré le secrétaire général du GECF.

Il a souligné que l’Afrique doit utiliser ses ressources naturelles pour atténuer la pauvreté et assurer le développement socio-économique.

« Le droit de l’Afrique à développer ses vastes ressources naturelles sera ainsi préservé et son accès au financement et à la technologie sera facilité. À cet égard, je suis fier que depuis que j’ai pris mes fonctions, le Mozambique ait rejoint le GECF – Le Mozambique a commencé à exporter du GNL en novembre de l’année dernière et devrait devenir le cinquième exportateur de GNL en 2040 – et la Mauritanie a officiellement demandé son adhésion – La Mauritanie commencera à exporter du GNL d’ici la fin de cette année”, a déclaré Hamel.