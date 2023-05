Le dépouillement des voix se déroule conformément à la loi︱CENI

Mauritania 2023

Le dépouillement des bulletins de vote se fait conformément à la loi. Compte tenu de la particularité et de la diversité des bulletins de vote, il faut faire preuve de patience et de retenue.

C’est ce qui ressortait d’un communiqué de presse de la CENI reçu dimanche à l’AMI.

Voici le communiqué de presse complet de la CENI :

Soucieuse d’organiser le scrutin du 13 mai 2023 de manière juste et transparente, la Commission électorale nationale indépendante la (CENI) appelle à :

1- L’attente du dépouillement des voix de manière minutieuse et conforme à la loi ;

2- A la prise en compte de la spécificité du scrutin et la multiplicité et la simultanéité des élections régionales, municipales et législatives et tout ce que cela demande de patience et de retenue pour permettre le dépouillement des résultats et la signature des procès-verbaux et leur envoi à l’organe central de la CENI ;

3- La commission confirme l’absence de tout obstacle ou difficulté pouvant entraver l’opération de dépouillement des voix et la proclamation des résultats graduellement »

Il est à noter que la dernière actualisation du taux de participation au niveau national a dépassé 64%, après le dépouillement 1535 bureaux sur les 4728 ouverts sur l’ensemble du territoire national.