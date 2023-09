Le début d’un nouveau cycle de violences dans les pays du Sahel…

Sahel – conflits, coups d’État et bombes migratoires

Le début du nouveau cycle de coercition dans les pays du Sahel peut être provisoirement lié au Printemps arabe. La relation n’est pas vraiment allégorique et elle n’est pas liée au « modèle édifiant » de quelqu’un. Le lien direct est lié à l’adhésion des milices armées touarègues qui luttent depuis des décennies pour l’établissement d’un pays indépendant, principalement dans le nord du Mali. [1]

Pendant la guerre civile en Libye, du vivant de Mouammar Kadhafi, les milices touarègues se sont ralliées à lui, mais seulement après sa mort, elles sont retournées au Mali avec toutes leurs armes lourdes et légères. L’apparition soudaine de paramilitaires touaregs bien plus forts qu’auparavant, et en réalité armés jusqu’aux dents, est une mauvaise nouvelle pour les dirigeants du Mali, ne serait-ce que pour les autres pays de la région. La raison en est qu’un changement s’est produit parmi les Touareg et que certaines de leurs factions armées se sont « rebaptisées » de combattants pour l’indépendance nationale en groupes militants islamistes oujkim. [2]

Ce phénomène, dans lequel des associations ethnocentriques avec une longue histoire, adoptent soudainement des slogans et des pratiques « jihadistes », le créateur de ces lignes appelle « organisations à double fond ». De tels phénomènes ne sont pas une spécialité de la seule Afrique de l’Ouest, comme le sont la « God’s Resistance Army » en Ouganda, ainsi que divers groupes armés islamistes sur les îles les plus méridionales de l’archipel des Philippines. [2], [3] Les choses se sont enchaînées en Afrique de l’Ouest de telle manière qu’après 2012-2013, la région s’est transformée en un champ de bataille où les « franchises » des réseaux terroristes internationaux, qui dans une plus ou moins grande mesure, se faisaient concurrence Dans une certaine mesure, on peut les qualifier de « désorganisations terroristes » en raison de leur structure, de leurs règles et de leur direction particulières, qui sont une négation des organisations classiques. [1], [2]

Au Mali, les Touaregs, nouveaux islamistes, dans la lutte contre Al-Qaïda, mais alliés aux associations salafistes qui n’appartenaient ni au pays islamique ni à Al-Qaïda, ont tenté de fonder un pays indépendant dans le Nord du Mali. [2] en réponse, les dirigeants officiels du Mali ont lancé une intervention militaire contre les Touaregs et les djihadistes, qui a été soutenue par la France sur le mandat du conseil de Sécurité des Nations Unies – dans le cadre de la mission dite de stabilisation des Nations Unies au Mali – Minusma.

Les interventions Serval et Barkhane commencent l’une après l’autre, l’intervention Serval est une intervention militaire française au Mali réalisée en application de la résolution 2085 du Conseil de sécurité du 20 décembre 2012. La résolution a été votée à la demande des dirigeants du Mali, et personne, y compris la Russie, ne s’y est opposé, et encore moins n’a pas forcé la dissidence au Conseil de sécurité. L’objectif de cette intervention mandatée par l’ONU est de vaincre les forces des jihadistes et des « organisations à double fond » touarègues dans le nord du Mali, qui commencent à se frayer un chemin vers le centre du pays.

Au cours de l’intervention, trois des cinq dirigeants islamistes ont été tués – Abdelhamid Abu Zeid, Abdel Krim et Omar Ould Hamaha. Mokhtar Belmokhtar a fui vers la Libye et Iyad ag Ghali s’est enfui en Algérie. L’opération Serval (du nom du célèbre chat sauvage d’Afrique) se terminera le 15 juillet 2014 et sera remplacée par l’opération Barhan, qui devrait démarrer le 1er août 2014.

L’opération « Barkhane » est organisée sur le territoire de cinq pays du Sahel : le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. 4 500 combattants français y participent, et les cinq pays du Sahel (G5 – Sahel) entraînent jusqu’à 5 000 combattants pour rejoindre les interventions antiterroristes.

La tentative de diviser la partie nord du Mali en un pays islamiste touareg indépendant a échoué. Les opérations « Serval » et « Barkhane » atteignent leurs objectifs immédiats. Avec l’entêtement des islamistes et des « organisations à double fond », c’en est fini. Le problème est que cela ne met pas fin aux violences et, par conséquent, aux activités militaires au Sahel. Bien que détruits et contraints de réfléchir avant tout à comment se cacher des forces de la France et des pays du G5-Sahel, les islamistes radicaux se tournent vers la guérilla, se transformant parfois en banditisme élémentaire.

Bien qu’après les interventions de Serval et de Barkhane, les islamistes radicaux ne soient actuellement pas en mesure de réaliser de triomphes stratégiques, du moins à première vue, le nombre d’attaques contre des sujets pacifiques ne diminue pas, mais augmente dans certains endroits. Cela crée une situation extrêmement nerveuse et malsaine, dont profitent des militaires ambitieux qui ne partagent pas l’idée selon laquelle l’armée a sa place dans les casernes.

D’un côté, l’armée africaine est un ascenseur public. Cela donne à une personne la possibilité de s’élever selon un principe quelque peu méritocratique. D’un autre côté, la pratique des coups d’État militaires en Afrique est si largement médiatisée que les aspirants commandants de l’armée ne semblent pas considérer cette méthode comme illégale.

Comme le démontrent les données de STATISTA, entre janvier 1950 et juillet 2023, il y a eu près de 220 tentatives de coup d’État réussies ou infructueuses en Afrique, ce qui représente près de la moitié (44 %) de toutes les tentatives de coup d’État dans le monde. En incluant les tentatives ratées, le Soudan arrive en tête de la liste des pays africains ayant enregistré le plus grand nombre de coups d’État depuis 1950, avec un total de 17. Après le Soudan, le Burundi (11), le Ghana et la Sierra Leone (10) sont les pays qui en ont.

Dans la situation actuelle au Sahel, établie après l’invasion initiale des islamistes radicaux et des « organisations à double fond » dans le nord du Mali et la contre-attaque correspondante des forces armées des pays du G5 Sahel et de la France, la principale préoccupation est la sécurité personnelle des personnes. Certains habitants de divers pays de la région partagent des sentiments similaires, qui peuvent être mieux exprimés par l’aphorisme d’un habitant du Burkina Faso : « Le jour, nous tremblons devant l’arrivée des soldats de l’armée permanente, et la nuit, nous tremblons devant les islamistes. viens. »

C’est précisément cette conjoncture qui donne le courage à certains cercles militaires de chercher à accéder au pouvoir. Ceci est essentiellement justifié par la thèse selon laquelle le gouvernement actuel ne fait pas face à la terreur imposée par les radicaux islamistes. Il convient de noter que le moment a été déterminé très précisément: d’une part, les djihadistes sont détruits et leur capacité à s’emparer de territoires pendant longtemps n’est pas si grande. Dans le même temps, les raids des islamistes radicaux restent très risqués et meurtriers pour de nombreux civils. Par cette méthode, les militaires de certains pays profitent du travail effectué par les Nations Unies et les forces du G5 Sahel contre les fauteurs de troubles et en même temps (de manière assez hypocrite) soulèvent le problème que leurs territoires ne sont pas pacifiés et que leur intervention « compétente » est nécessaire.

On pourrait dire que le Burkina Faso, dont les dirigeants sont considérés début 2022 comme ayant un contrôle sûr sur à peine 60 % du territoire du pays, est devenu en un instant une exception. [40] C’est exact, mais seulement en termes d’éléments. Il doit être clair que les islamistes radicaux n’exercent pas de contrôle sur les 40 pour cent restants du territoire, au sens où le mot « contrôle » pourrait s’appliquer à l’État islamique en Syrie et en Irak ou à la tentative de séparer les Touaregs du nord. la partie habitée ralentit. Il n’y a pas ici d’administration locale mise en place par les islamistes, ni de véritable contrôle, du moins sur les principales liaisons. C’est juste que les rebelles peuvent commettre des atrocités en toute impunité relative, et pour cette raison, les critiques du gouvernement de l’État de l’époque (et peut-être aussi du gouvernement actuel), considérons que cette partie du territoire du pays n’est pas sous le contrôle des dirigeants. [9], [17], [40]

D’une manière ou d’une autre, la question sans aucun doute extrêmement délicate des incursions continues des radicaux islamiques a donné une justification morale (du moins à leurs propres yeux) aux militaires de certains pays du Sahel pour prendre le pouvoir par des méthodes coercitives, justifiant leurs activités par le souci du bien-être de la population. sécurité des personnes. Le dernier bouleversement de ce type à avoir frappé la région a été le coup d’État au Niger, où le chef de guerre Abdurahman Tiani a pris le pouvoir le 26 juillet 2023. [22]

Il est significatif de dire ici que le coup d’État au Gabon, qui constitue sans doute le bouleversement le plus récent en Afrique de l’Ouest, ne peut être envisagé dans le même contexte que celui fondé par les processus en cours dans les pays du Sahel. [10], [14] Contrairement au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, au Gabon, il n’y a pas d’activité militaire parmi les troupes d’État et les islamistes radicaux, et le coup d’État est orienté, du moins pour le moment, contre la famille présidentielle – les Bongo. famille, qui dirige le Gabon depuis 56 ans à ce jour.

D’une manière ou d’une autre, il convient de souligner qu’après l’intervalle de calme relatif entre 2013 et 2020, il y a eu 13 tentatives de rupture en Afrique, notamment au Soudan, au Tchad, en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. [4], [32]

Ici, il est décidé de souligner que, quelque peu liée au nouveau carrousel d’instabilité politique en Afrique de l’Ouest, en particulier au Sahel, la coercition en cours en République centrafricaine (RCA), où deux guerres civiles se succèdent. . La première, connue sous le nom de guerre de Bush en République centrafricaine, a commencé en 2004 et s’est officiellement terminée par un accord pacifique de jure en 2007, et de facto en mars 2013. La seconde, connue sous le nom de « guerre civile en République centrafricaine » (Guerre civile en République centrafricaine), a débuté en avril 2013 et n’est pas terminée à ce jour, même si les troupes de l’État ont désormais pris la main sur la plus grande partie du territoire du pays. territoire qu’ils ont guidé dans le passé.

Il va sans dire que pays extrêmement pauvre, son indice de développement humain se situe dans le bas acceptable du classement (la dernière place, au moins jusqu’en 2021, était réservée au Niger) et le risque d’en prendre à son intensité économique est extrêmement élevé, c’est une procédure de « pays en faillite » et, tôt ou tard, il devient la proie de divers vautours politiques et militaires. À cette catégorie, nous pouvons en toute conscience renvoyer le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la République centrafricaine (RCA) et le Soudan du Sud parmi le groupe de pays évoqué dans cette analyse.

Dans le même temps, la liste des pays d’Afrique où la présence visible et sous contrat de l’État de la société militaire privée soviétique « Wagner » a été prouvée comprend le Mali, l’Algérie, la Libye, le Soudan, le Soudan du Sud, la RCA, le Cameroun, la RD du Congo, Zimbabwe, Mozambique et Madagascar. [4], [39]

La comparaison entre la liste des « pays en faillite » détruits par les guerres civiles, les conflits ethniques et religieux, les coups d’État militaires et autres calamités similaires et la liste des pays où les mercenaires du PMC « Wagner » « peinent » est douloureuse. dans l’intérêt des administrations gouvernementales légitimes, démontre une étonnante coïncidence.

Le Mali, la République centrafricaine et le Soudan du Sud figurent tous dans les deux listes. Il n’y a toujours aucune preuve prouvée de la présence publique du PMC « Wagner » au Burkina Faso, seulement qu’il existe des instructions satisfaisantes pour l’intervention et le soutien soviétiques dans l’intérêt des derniers putschistes du pays, sans parler des pro-russes endémiques. des sentiments qui – d’autant plus que les mercenaires de Prigozhin, décédés à ce moment-là, avaient réussi à « se distinguer » dans le pays voisin du Mali. [9], [17]

En fait, les « apparitions » de PMC Wagner en Centrafrique et au Mali devraient plutôt provoquer un tollé parmi les Africains. Le penchant des mercenaires soviétiques pour les massacres de masse et la brutalité est devenu public depuis l’époque syrienne lors de leurs apparitions, mais leurs exploits en Afrique, notamment en RCA et au Mali, mentionnés ci-dessus, sont bien documentés. [34] Fin juillet 2022, le commandant des forces françaises dans l’intervention de Barhane sous pavillon des Nations Unies, le général Laurent Michon, accusait directement PMC Wagner de « piller le Mali ».

En fait, comme on le sait désormais, les événements au Mali et au Burkina Faso sont liés et suivent le même schéma. La « contagion » de la coercition islamiste radicale est venue du Mali. Il a connu une insurrection touareg-islamiste dans le nord du pays et, après la défaite des rebelles face aux Nations Unies et aux forces du G5-Sahel, s’est ensuite tourné vers la guérilla, la coercition de la population civile et le banditisme pur et simple dans la partie centrale. du Mali, où il a recherché le soutien du peuple Peul ou Fulbé (une question très importante qui sera évaluée en détail plus loin) et s’est installé au Burkina Faso. Les analystes ont même évoqué le Burkina Faso comme étant le « nouvel épicentre de la violence ». [17]

Cependant, un détail important est qu’au mois d’août 2020, une percée militaire a éloigné du pouvoir le président nommé du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Cela a gravement affecté la lutte contre les djihadistes, car les militaires arrivés au pouvoir considéraient avec méfiance les forces des Nations Unies, composées principalement de combattants français. Ils soupçonnaient à juste titre que les Français ne confirmaient pas la percée militaire. C’est pourquoi les nouveaux dirigeants autoproclamés du Mali se sont empressés d’exiger la fin des interventions des Nations Unies (principalement françaises) au Mali. À ce moment précis, les dirigeants militaires du pays avaient plus peur des forces françaises mandatées par les Nations Unies sur leur territoire que des islamistes radicaux.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin assez rapidement à l’intervention de maintien de la paix au Mali et les Français ont commencé à se retirer, apparemment sans grandes souffrances. Puis, à ce moment-là, la junte militaire de Bamako s’est rappelée que la guérilla des radicaux islamiques n’était pas du tout terminée et a recherché une autre aide extérieure, qui s’est manifestée sous la forme du PMC « Wagner » et de la Fédération de Russie, qui était toujours prête. servir des hommes d’État partageant les mêmes idées. Les événements se sont développés assez rapidement et PMC « Wagner » a laissé de profondes empreintes de ses chaussures dans le sable du Mali. [34], [39]

Le coup d’État au Mali a déclenché un « effet domino » : deux coups d’État se sont succédé en un an au Burkina Faso (!), puis au Niger et au Gabon. Le schéma et les prétextes (ou plutôt les justifications) pour perpétrer les coups d’État au Burkina Faso étaient identiques à ceux du Mali. Après 2015, la violence, le sabotage et les attaques armées perpétrées par des islamistes radicaux se sont soudainement multipliées. Les différentes « franchises » d’Al-Qaïda, de l’État islamique (État islamique en Afrique de l’Ouest, État islamique du Grand Sahara, etc.) et des groupes salafistes indépendants ont massacré des milliers de sujets pacifiques, et le nombre de « déplacés internes », vous comprenez , a dépassé celui des réfugiés, deux millions de personnes. Le Burkina Faso a ainsi acquis la réputation douteuse d’être « le nouvel épicentre du conflit sahélien ». [9]

Le 24 janvier 2022, l’armée burkinabé dirigée par Paul-Henri Damiba a renversé le président Roch Kaboré, qui dirigeait alors le pays depuis six ans, après plusieurs jours de troubles dans la capitale Ouagadougou. [9], [17], [32] Mais le 30 septembre 2022, toujours la même année, une nouvelle avancée est réalisée. Le président autoproclamé Paul-Henri Damiba a été renversé par le tout aussi ambitieux capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir évincé l’actuel président, Traoré a également dissous le gouvernement de transition fondé par Damiba et suspendu (enfin) la constitution. Sans se laisser décourager, le porte-parole de l’armée a annoncé qu’un groupe d’officiers avait décidé de destituer Damiba en raison de son incapacité à faire face à l’insurrection armée des radicaux islamistes. Le fait qu’il appartienne à la même institution qui n’a pas réussi à s’occuper des djihadistes sous deux présidents successifs depuis près de sept ans ne le dérange pas du tout. De plus, il a clairement déclaré qu’« au cours des neuf derniers mois » (c’est-à-dire juste après la percée militaire de janvier 2022 et avec son accession), « la situation s’est aggravée ». [9]

En général, le modèle de prise forcée du pouvoir est basé dans les pays où l’on constate une augmentation du travail subversif des radicaux islamiques. Une fois que les forces des Nations Unies (comprendre les « désagréables » français et les troupes du G5 – Sahel) ont brisé la poussée offensive des jihadistes et que les activités de combat se poursuivent dans le domaine de la guérilla, du sabotage et des attaques contre la population civile, les militaires locaux dans un pays considère que son heure était venue ; on dit que la bataille contre les islamistes radicaux n’est pas menée avec succès et… est en train de prendre le pouvoir.

Sans aucun doute, une situation commode – les radicaux islamiques en ce moment n’ont pas la force d’entrer dans votre capitale et d’organiser pour vous une sorte de « pays islamique », et en même temps, les combats ne sont pas complètement terminés et il y a quelque chose à faire. effrayer la population. C’est une autre affaire qu’une grande partie de la population ait peur de son armée « indigène » pour plusieurs raisons. Elles vont de l’irresponsabilité des commandants de l’armée aux disparités dans l’affiliation tribale des mêmes généraux.

A tout cela, à ce stade, s’ajoute le franc bouleversement des méthodes de « Wagner », adepte des « activités radicales » et de « l’exploitation forestière industrielle ». [39]

C’est ici qu’il convient de laisser un instant le long survol de l’histoire de l’entrée islamique en Afrique de l’Ouest et de prêter attention à une coïncidence qui n’est sans doute pas fortuite. En quête de ressources humaines pour leur idée, d’autant plus qu’ils ont été largement abandonnés par les milices touarègues après l’échec du soulèvement au nord du Mali, les islamistes radicaux se sont tournés vers les Peuls, un peuple semi-nomade d’éleveurs héréditaires qui se livraient à la migration des animaux. l’élevage dans une ceinture allant du golfe de Guinée à la mer Rouge, au sud du désert du Sahara.

Les Peuls (également connus sous les noms de Fula, Fulbe, Hilani, Philata, Fulau et même Pyol, selon la langue parlée dans la région) sont l’une des premières nations africaines à se convertir à l’islam et en vertu de leur leur mode de vie et leurs moyens de subsistance sont dans une certaine mesure marginalisés et discriminés. En fait, la systématisation géographique des Peuls ressemble à ceci :

Les Peuls sont près de 16 800 000 au Nigeria sur une population totale de 190 millions d’habitants ; 4 900 000 en Guinée (avec capitale Conakry) sur 13 millions d’habitants) ; 3 500 000 au Sénégal sur les 16 millions de sujets que compte le pays ; 3 000 000 au Mali sur 18,5 millions d’habitants ; 2 900 000 au Cameroun sur 24 millions d’habitants ; 1 600 000 au Niger sur 21 millions d’habitants ; 1 260 000 en Mauritanie sur 4,2 millions d’habitants ; 1 200 000 au Burkina Faso (Haute Volta) sur une population de 19 millions d’habitants ; 580 000 au Tchad sur une population de 15 millions d’habitants ; 320 000 en Gambie sur une population de 2 millions d’habitants ; 320 000 en Guinée-Bissau sur une population de 1,9 million d’habitants ; 310 000 en Sierra Leone sur une population de 6,2 millions d’habitants ; 250 000 en République Centrafricaine sur 5,4 millions de sujets (les découvreurs soulignant qu’il s’agit de la moitié de la population musulmane du pays, ce qui représente environ 10% de la population); 4 600 au Ghana sur une population de 28 millions d’habitants ; et 1 800 en Côte d’Ivoire sur 23,5 millions de sujets. [38] De même, une communauté peule s’est établie au Soudan le long de la route de pèlerinage vers la Mecque. Malheureusement, les Peuls soudanais sont la communauté la moins étudiée et leur nombre n’a pas été évalué lors des études formelles. recensements.[38]

En pourcentage de la population, les Peuls représentent 38% de la population en Guinée (avec pour capitale Conakry), 30% en Mauritanie, 22% au Sénégal, un peu moins de 17% en Guinée-Bissau, 16% au Mali et en Gambie, 12 % au Cameroun, seulement 9 % au Nigéria, 7,6 % au Niger, 6,3 % au Burkina Faso, 5 % en Sierra Leone et en République centrafricaine, un peu moins de 4 % de la population au Tchad et des parts assez faibles au Ghana et en République centrafricaine. Côte d’Ivoire Ivoire. [38]

À plusieurs reprises dans l’histoire, les Peuls ont créé des empires. Trois exemples peuvent être cités :

Au XVIIIe siècle, ils fondent le pays théocratique du Fouta-Jalon en Guinée centrale ; Au XIXe siècle, le Empire Masina au Mali (1818 – 1862) fondé par Sekou Amadou Barii, plus tard Amadou Sekou Amadou, qui réussit à conquérir la grande ville de Tombouctou. Au 19ème siècle également, l’empire Sokoto fut fondé au Nigeria.

Ces empires se sont toutefois révélés être des formations étatiques instables et, de nos jours, aucun pays n’est suivi par les Peuls. [38]

Comme indiqué à ce stade, les Peuls sont généralement des pasteurs migrateurs et semi-nomades. Ils le sont restés pour la plupart, même si l’on dit qu’un certain nombre d’entre eux se sont sédentarisés successivement, à la fois en raison des mesures restrictives que leur impose l’extension continue du désert dans des régions sélectionnées, et donc aussi en raison de leur prévalence, ainsi que certaines administrations étatiques ont fondé des stratégies visant à orienter la population nomade vers un mode de vie établi. [7], [8], [11], [19], [21], [23], [25], [42]

La grande majorité d’entre eux sont musulmans, et ce, dans plusieurs pays. Historiquement, ils ont joué un rôle important dans la pénétration de l’Islam en Afrique de l’Ouest.

Le publiciste et sage malien Amadou Hampate Bâ (1900-1991), qui appartient lui-même au peuple peul, rappelant la manière dont ils sont perçus par les autres communautés, fait une comparaison avec les juifs, dans la mesure où ils sont semblables aux juifs d’avant la fondation. d’Israël, ils ont été dispersés dans de nombreux pays, où ils suscitent des insultes répétées de la part d’autres communautés, peu distinguées dans d’autres pays : constamment, les Peuls sont perçus par leurs proches comme enclins au communautarisme, au népotisme et à la trahison. [38]

Les conflits traditionnels dans les régions de migration des Peuls, parmi lesquels, d’une part, en tant qu’éleveurs semi-nomades et agriculteurs sédentaires de divers groupes ethniques, ainsi que le fait qu’ils participent plus que les autres groupes ethniques à un un grand nombre de pays (et pour cette raison sont en contact avec des groupes divers de population), contribuent sans aucun doute à l’explication de cette importance, trop constamment entretenue par la population, avec laquelle ils sont entrés dans le militantisme et les désaccords. [8], [19], [23], [25], [38]

L’idée selon laquelle ils seraient des vecteurs d’expansion préventive du djihadisme est beaucoup plus récente et peut s’expliquer par le rôle des Peuls dans le monde marqué. depuis longtemps la progression du terrorisme dans la partie centrale du Mali – dans la région de Masina et dans la boucle du fleuve Niger. [26], [28], [36], [41]

Lorsqu’on parle des nouveaux points de contact entre les Peuls et les « djihadistes », il faut garder à l’esprit que dans un projet historique à travers l’Afrique, des conflits sont apparus et continuent d’exister entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs, qui sont normalement nomades ou semi-autochtones. -nomades et ils ont l’habitude de migrer et de se déplacer avec leurs troupeaux. Les agriculteurs accusent les éleveurs de ravager leurs cultures avec leurs troupeaux, et les éleveurs se plaignent des vols de bétail, des difficultés d’accès aux plans d’eau et des obstacles à leur progression. [38]

Mais depuis 2010, les conflits, devenus de plus en plus nombreux et meurtriers, ont pris une toute autre dimension, exclusivement dans la région du Sahel. Les combats au corps à corps et les combats en massue ont été remplacés par des fusillades avec des fusils d’assaut Kalachnikov. [5], [7], [8], [41]

L’expansion continue des terres agricoles, imposée par le progrès assez rapide de la population, limite systématiquement les zones de pâturage et d’élevage. Parallèlement, les sécheresses massives des années 1970 et 1980 ont incité les éleveurs à migrer vers le sud, vers des régions où les populations sédentaires n’étaient pas habituées à rivaliser avec les nomades. Par ailleurs, l’objectif donné aux politiques de développement de l’élevage intensif repose sur une tendance à marginaliser les nomades. [12], [38]

Exclus des politiques de développement, les éleveurs migrants se sentent constamment discriminés par les dirigeants, ont le sentiment de vivre dans un environnement hostile et s’activent pour protéger leurs acquis. En outre, les groupes et milices terroristes combattant en Afrique de l’Ouest et centrale tentent d’utiliser leur frustration pour les convaincre. [7], [10], [12], [14], [25], [26]

Dans le même temps, la majorité des éleveurs nomades de la région sont des Peuls, qui sont également les seuls nomades que l’on puisse trouver dans la région. tous les pays de la région.

Lorsqu’on parle d’héritage historique, il faut dire que les Peuls ont joué un rôle important dans la résistance contre le colonialisme français, notamment au Futa-Jalon et dans les régions voisines – les territoires qui allaient devenir les colonies françaises de Guinée, du Sénégal et du Soudan français.

Par ailleurs, il convient de faire une distinction significative : si les Peuls ont joué un rôle important dans la création d’un nouveau centre terroriste au Burkina Faso, la situation au Niger est différente : en effet, il y a des offensives occasionnelles de la part de groupes formés par les Peuls, seuls ces derniers sont des attaquants extérieurs venant du Mali. [30], [38]

Cependant, sur le plan procédural, la situation des Peuls est bien différente dans les autres pays, qu’il s’agisse de leur mode de vie (degré d’installation, niveau d’éducation, etc.), de la manière dont ils se perçoivent, ou encore de la manière dont ils sont perçus par les Peuls. les proches.

Avant de procéder à une analyse plus approfondie des autres modes d’interrelation entre Peuls et djihadistes, il convient de prêter attention à une coïncidence significative, sur laquelle nous reviendrons vers la fin de cette analyse. Il a été affirmé que les Peuls vivent dispersés en Afrique – du golfe de Guinée, sur l’océan Atlantique à l’ouest, jusqu’aux rives de la mer Rouge à l’est. Ils vivent dans le prolongement de l’une des plus anciennes routes commerciales d’Afrique, celle qui longe directement l’extrémité sud du désert du Sahara et qui constitue encore aujourd’hui l’une des routes par lesquelles s’effectue l’agriculture migratoire au Sahel.

Toutefois, si l’on regarde la carte des pays dans lesquels le PMC « Wagner » est publiquement actif, en soutien aux forces d’État concernées (indépendamment du fait que le gouvernement de l’État soit légal depuis le début ou qu’il soit arrivé au pouvoir à la suite d’un récent percée – voir notamment le Mali et le Burkina Faso), on remarquera cela parmi les pays où vivent les Peuls et où opèrent les « wagnérovistes ».

D’une part, cela peut être attribué à une coïncidence. PMC « Wagner » parasite avec succès les pays où il existe de graves conflits internes, et dans le cas de guerres civiles, c’est encore mieux. Avec ou sans Prigojine (certains le considèrent encore comme vivant), PMC « Wagner » ne bougera pas de ses positions. Premièrement, parce qu’il doit exécuter des contrats pour lesquels de l’argent a été prélevé, et deuxièmement, parce que tel est le mandat géopolitique du gouvernement central de la Fédération de Russie.

Il n’y a pas de plus grande imitation que la divulgation par « Wagner » d’une « société militaire privée » – PMC. On se demanderait à juste titre ce qu’il y a de « privé » dans une entreprise fondée à la demande du gouvernement central, armée par lui, assignée à des tâches de première importance (d’abord en Syrie, puis ailleurs), dotée d’une « composition personnelle ». , au moyen de la libération conditionnelle des condamnés à de lourdes peines. Avec un tel « service » de la part du pays, il est plus que trompeur, au contraire, il est pervers que « Wagner » soit qualifié d' »entreprise privée ».

Le PMC « Wagner » est un instrument de la prise de conscience de l’obstination géopolitique de Poutine et apporte une réponse à la pénétration de la « Paix russe » ici et là, là où il n’est pas « hygiénique » que l’armée soviétique permanente apparaisse dans tout son type formel solennel. . L’entreprise apparaît par prescription là où règne une grande instabilité politique, dans le but d’offrir ses services en tant que Méphistophélès actuel. Les Peuls ont le malheur de vivre dans des endroits où l’instabilité politique est assez forte, donc à première vue leur conflit avec le PMC « Wagner » ne devrait pas surprendre.

D’un autre côté, l’événement inverse est également disponible. Les PMC « wagnériens » « se déplacent » de manière extrêmement méthodique le long de l’itinéraire de l’ancienne route commerciale mentionnée à l’époque – la principale route migratoire actuelle de l’élevage, dont une partie correspond même à l’itinéraire de nombreux pays africains pour le Hajj à La Mecque. Les Peuls comptent environ trente millions de personnes, et s’ils se radicalisent, ils peuvent provoquer une dispute qui a le tempérament au moins d’une guerre panafricaine.

Jusqu’à présent, en Afrique, d’innombrables guerres régionales ont eu lieu, faisant un grand nombre de victimes et des dégâts et des ravages incalculables. Mais il existe au moins deux guerres qui, malgré le qualificatif officieux, de « guerres internationales africaines », en d’autres termes, des guerres qui ont occupé un grand nombre de pays sur le continent et en dehors de celui-ci. Ce sont les deux guerres au Congo (aujourd’hui République démocratique du Congo). La première a duré du 24 octobre 1996 au 16 mai 1997 (plus de six mois) et a conduit au changement du dictateur de ce qui était alors le Zaïre – Mobuto Sese Seko avec Laurent-Désiré Kabila. 18 pays et organisations paramilitaires sont directement impliqués dans les activités militaires, soutenus par 3 + 6 pays, dont certains n’ont pas encore été retrouvés. La guerre a également été, dans une certaine mesure, provoquée par le génocide au Rwanda voisin,

Dès la fin de la Première Guerre du Congo, les partenaires victorieux sont entrés en conflit entre eux, et cela a rapidement dégénéré en la Seconde Guerre du Congo, également connue sous le nom de « Grande Guerre africaine », qui n’a duré que cinq ans, du 2 août au 1er août. 1998 au 18 juillet 2003. Le nombre d’organisations paramilitaires impliquées dans cette guerre est assez incroyable à ce qu’on vient de découvrir, mais il est satisfaisant de constater que des contingents venus d’Angola, du Tchad, de Namibie, du Zimbabwe et du Soudan combattent aux côtés de Laurent-Désiré Kabila, jusqu’à contrer le régime. à Kinshasa se trouvent l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Comme le soulignent constamment les découvreurs, certains des « aides » interviennent sans aucune invitation.

Au cours de la guerre, le président de la RD Congo, Laurent-Désiré Kabila, est décédé et a été remplacé par Joseph Kabila. Outre toutes les atrocités et les ravages possibles, la guerre est également connue pour le massacre de 60 000 sujets pygmées pacifiques (!), ainsi que d’environ 10 000 guerriers pygmées. La guerre se termine par un accord qui conduit à l’évacuation formelle de toutes les forces étrangères du territoire de la RD Congo, à la nomination de Joseph Kabila comme président par intérim et à la prestation de serment de quatre vice-présidents pré-contractés, au bénéfice de tous. participants à la guerre. En 2006, des élections générales ont eu lieu, comme elles pourraient se tenir dans un pays d’Afrique centrale qui a subi deux guerres intercontinentales successives en l’espace de plus de six ans.

L’exemple des deux guerres au Congo peut nous donner une vision approximative de ce qui pourrait arriver si une guerre était déclenchée au Sahel impliquant les 30 millions de Peuls. Nous ne pouvons douter qu’un complot similaire ait été examiné depuis longtemps dans les pays de la région et exclusivement à Moscou, où l’on considère peut-être qu’avec les arrangements du PMC « Wagner » au Mali, en Algérie, en Libye, au Soudan, au Soudan du Sud, En Centrafrique et au Cameroun (ainsi qu’en RD Congo, au Zimbabwe, au Mozambique et à Madagascar), ils « gardent la main sur le comptoir » d’un vaste conflit qui pourrait être provoqué au besoin.

Les ambitions de Moscou de jouer un rôle déterminant en Afrique ne datent pas du tout d’hier. En Union des Républiques socialistes soviétiques, il existait une école extrêmement prête d’officiers de renseignement, de diplomates et, tout au plus, d’experts militaires, prêts à intervenir dans l’une ou l’autre région du continent si nécessaire. Une grande partie des pays d’Afrique ont été cartographiés par le principal manuel russe de géodésie et de cartographie (de 1879 à 1928) et les « Wagner » peuvent compter sur un support informatif assez positif.

Il existe des indications substantielles d’une forte influence soviétique dans la mise en œuvre des coups d’État au Mali et au Burkina Faso. À ce stade, il n’est pas question d’une implication soviétique dans le coup d’État au Niger, le secrétaire d’État américain Blinken rejetant personnellement une telle option. Ce dernier point, sans doute, ne signifie pas du tout que, de son vivant, Prigojine n’a pas accueilli favorablement les putschistes et n’a pas proposé les services de sa compagnie militaire « privée ».

Dans l’esprit des coutumes marxistes de l’époque, ici aussi, la Russie travaillait au moins avec stratégie et au maximum avec stratégie. Le minimum est de « marcher » sur d’autres pays, de s’emparer des « avant-postes », d’établir une influence parmi les élites locales, en particulier parmi les militaires, et d’exploiter autant que possible les coûteux minerais locaux nécessaires. Dans cette tendance, PMC « Wagner » a actuellement des résultats.

Le programme consiste tout au plus à prendre le contrôle de l’ensemble de la région du Sahel et à laisser Moscou décider de ce qui s’y passera – la paix ou la guerre. Quelqu’un partagerait à juste titre : « oui, sans aucun doute, il est logique de collecter l’argent des administrations putschistes et d’extraire autant de matières premières minérales coûteuses que possible. Mais de quel démon s’agit-il pour les Russes qui gouvernent l’existence des pays du Sahel ? « .

La réponse à cette question raisonnable se trouve dans le cas où, en cas de guerre au Sahel, des flux de réfugiés se précipiteraient vers l’Europe. Il s’agira de masses de personnes qui ne pourront être retenues par les seules forces de police. Nous deviendrons les témoins oculaires de podiums et de scènes laides à forte charge d’agitation. Très probablement, les pays européens tenteront d’accepter certains réfugiés, au détriment d’en détenir d’autres en Afrique, qui devront être soutenus par l’Union européenne en raison de leur totale impuissance.

Pour Moscou, tout cela serait un complot divin qu’elle n’hésiterait pas à mettre en œuvre au moment choisi, au cas où il y aurait une option. Il est clair que le potentiel de la France à jouer le rôle de puissance majeure de maintien de la paix est remis en question, tout comme la volonté de la France de continuer à exercer des fonctions similaires, en particulier après le cas du Mali et la fin de la mission des Nations Unies dans ce pays, est remise en question. A Moscou, on ne prend pas la peine d’organiser un chantage nucléaire, mais ce qui reste pour faire exploser une « bombe migratoire », là où il n’y a pas de rayonnement radioactif, seul le résultat peut être à nouveau destructeur.

C’est précisément pour ces raisons que les processus dans les pays du Sahel coûtent cher pour être suivis et étudiés en profondeur, y compris par les scientifiques et les experts bulgares. La Bulgarie est à l’avant-garde d’une récession migratoire et les dirigeants de notre pays sont obligés d’exercer l’influence nécessaire sur la politique de l’Union européenne afin d’être prêts à faire face à de telles « éventualités ».

