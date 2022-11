Pourquoi l’Afrique est devenue une « barkhane » que la France ne peut pas franchir

Le 9 octobre, le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la ville de Toulon, dans le sud de la France, qu’il mettrait fin à la plus grande opération militaire actuelle de la France en Afrique, « Barkhane », dans les six mois.

Le même jour, Macron est arrivé au port militaire français de Toulon sur la côte de la mer Méditerranée pour inspecter des navires de surface, des sous-marins nucléaires et des forces spéciales. Sur le navire d’assaut amphibie de classe Mistral Dixmud, Macron a annoncé que l’opération militaire française » Barkhane » en Afrique se terminera d’ici 6 mois, ce qui signifie que cette plus grande opération militaire française en Afrique durera environ 10 ans.

Lors de la présentation de la nouvelle stratégie nationale de la France, Macron a déclaré le même jour que la stratégie de la France en Afrique devait être modifiée, passant d’un modèle de force expéditionnaire à un modèle de concentration des forces militaires dans les zones à haut risque.

Depuis août 2014, la France a lancé l’opération militaire « Barkhane » dans la région du Sahel en Afrique, envoyant des milliers de soldats pour coopérer avec le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Niger dans la lutte contre les groupes terroristes.

1- Au-delà de « Barkhane »

Le prédécesseur de l’opération militaire » Barkhane » était l' »Opération Serval » qui a débuté le 11 janvier 2013.

En 2012, la branche nord-africaine de l’organisation terroriste fondamentale internationale « Al-Qaïda » « AQMI » s’est associée au mouvement séparatiste « Mouvement de libération nationale de l’Azawad » dans la partie nord-est du Mali, et s’est joint à plusieurs autres groupes extrémistes nord-africains et ouest-africains pour provoquer conjointement des troubles civils au Mali.

Afin de protéger ses propres intérêts, la France, connue sous le nom de « gendarme africain », a utilisé les troupes françaises stationnées au Tchad, en Centrafrique, au Niger et en Côte d’Ivoire, et a mobilisé quelques mois un grand nombre de forces terrestres et aériennes du continent pour lancer « l’opération Serval » au motif de « l’antiterrorisme ».

Depuis que les objectifs échelonnés ont été atteints, les tâches de suivi se sont prolongées et dépassées. Le 14 juillet 2014, la France a annoncé la fin de « l’opération Serval », avec la France et la région du Sahel , Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Elle a été remplacée par l’opération « Barkhane » sous le couvert d’une campagne antiterroriste conjointe avec cinq nations au Tchad.

L’opération « Barkhane » est basée à N’Djamena, la capitale du Tchad et elle est chargée de soutenir et de former les armées des cinq pays africains mentionnés ci-dessus, en leur fournissant assistance militaire nécessaire.

A cette fin, la France a aussi successivement augmenté ses effectifs. Mais dès novembre 2017, Macron prononçait un discours lors de sa visite au Burkina Faso, affirmant qu’il entamerait une « réforme des relations franco-africaines », dévoilant l’idée d’un retrait de la France du Sahel et de toute la région africaine et la fin des opérations militaires.

2- Annonce du retrait des troupes françaises du Mali

En février 2021, le cinquième sommet UE-UA se tiendra à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Macron a annoncé le retrait des troupes françaises du Mali et la fin de l’opération militaire « Barkhane ». Depuis, l’armée française a arrêté la quasi-totalité des opérations militaires au Mali, et a retiré toutes les troupes françaises du Mali en août 2022. Les troupes françaises sont désormais concentrées au Tchad et au Niger.

Après la fin de « Barkhane » environ 3 000 militaires français continueront de séjourner dans les deux pays, mais non plus dans le cadre d' »opérations militaires extérieures », mais au nom de « la mise en œuvre d’accords militaires bilatéraux », principalement engagés dans des opérations auxiliaires telles que l’entraînement militaire.

Bien que Macron ait déclaré dans son discours que la France continuera à maintenir un « partenariat stratégique à long terme » avec ses partenaires africains et « continuera à fournir des opérations militaires aux pays africains de la région », il a souligné que « les nouveaux principes que nous avons établis avec eux doivent être suivis », Il a également déclaré que « toutes les opérations militaires doivent avoir une période déterminée dès le début ».

De toute évidence, la déclaration de Macron signifie en fait que l’heure de fin de la plus grande opération militaire actuelle de la France en Afrique a été déterminée.

3- Pourquoi le « gendarmerie africain » veut se retirer

À l’époque coloniale, la France occupait la deuxième plus grande colonie d’Afrique en termes de population et de superficie.

Après l’ère coloniale, la France a continué à maintenir une forte influence en Afrique avec sa puissante force militaire, sa stratégie de relations internationales relativement indépendantes et son aide relativement «généreuse» à l’Afrique, et a utilisé des troupes en Afrique à plusieurs reprises. Parmi elles, les opérations militaires les plus célèbres incluent l’assistance au gouvernement local dans la « guerre des Toyota » , nom communément donné à la dernière phase du conflit, entre 1986 et 1987, dans le nord du Tchad et à la frontière libyo-tchadienne, l’intervention militaire en Côte d’Ivoire et la participation à l’opération militaire multinationale.

C’est donc par l’action militaire que la France est devenue le pays étranger le plus influent d’Afrique à l’époque post-coloniale.

Cependant, avec le changement de la structure économique française, la source des matières premières africaines et la valeur marchande des produits industriels ont relativement diminué pour la France, alors que la France porte une lourde charge afin de maintenir la dignité du «gendarme africain ». Et cela a également « provoqué » de nombreux immigrants illégaux en provenance d’Afrique.

En 2009, sous la direction du président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, la France est revenue à l’intégration militaire de l’OTAN, et l’accent militaire a commencé à passer de «l’indépendance» à la coopération avec des alliés tels que les États-Unis plus orientés vers les zones indopacifiques où une concurrence chinoise se fait de plus en plus ressentir .

Dans ce contexte, Sarkozy et Macron espèrent notamment « rendre de faux mots contre bénéfices », c’est-à-dire présenter des excuses verbales aux pays africains pour les crimes de l’époque coloniale française, en échange de ce que ces derniers acceptent de « contrôler » l’exportation de immigrants illégaux et réduire les acquisitions militaires de la France.

4- Soutien et Aide Financière.

C’est dans ce contexte que la présence militaire française en Afrique a décliné. Alors que la lutte antiterroriste au Sahel et dans d’autres régions s’est prolongée, localisée et compliquée, la France refuse de plus en plus de se laisser entraîner par cette interminable opération militaire qui coûte des hommes et de l’argent, alors que les pays africains commencent à se plaindre de plus en plus. Lorsque l’armée française est active, elle « reprend l’armée » ou lorsqu’elle est passive, elle « travaille peu ».

Cela a directement conduit à « l’accélération » du retrait français. Le retrait accéléré des troupes françaises, à son tour, a intensifié les tensions entre la France et les hôtes, formant un cercle vicieux.

Au cours des 12 derniers mois, il y a eu deux coups d’État militaires consécutifs au Mali et au Burkina Faso voisin, la situation au Niger a également été turbulente et les relations entre la France et le gouvernement tchadien se sont également détériorées.

5- Les relations avec la France ont tendance à être tendues.

En raison du fait que la France « combat et tire sur une faction » dans les changements politiques locaux, et tente de traverser l’UE, de faire des affirmations et des conclusions sur les changements de régime dans ces seuls pays, provoquant une forte résistance de la part des partis au pouvoir et de l’opposition dans ces pays, Le Mali s’est tourné vers le « Wagner » soutenu par la Russie pour obtenir de l’aide.

Le groupe de mercenaires, le Burkina Faso et le Niger ont continué à déclencher des manifestations anti-françaises.

Bien que Macron ait tenté de rejeter la faute sur les « instigateurs du coup d’État militaire » et « l’infiltration russe », comme l’ont souligné de nombreux analystes français, « la mouche ne ronge pas l’œuf », précisément parce que la France veut réduire les investissements locaux , accroître le contrôle sur l’influence locale et faire preuve de chauvinisme de grande puissance de temps en temps dans le processus, peut faire penser les populations locales au passé insupportable de l’ère coloniale.

C’est précisément l’entrée et la sortie unilatérales de la France hors du principe de l’intérêt personnel qui rend soudainement nécessaire d’affronter seul un pays africain en désordre pour se faire soigner.

En effet, depuis la remise en cause du mandat de l’armée allemande au Mali suite à l’accord entre la junte au pouvoir à Bamako et Wagner, les gains antiterroristes de la France dans la région du Sahel sont en effet disproportionnés par rapport à son investissement : après 10 ans d’antiterrorisme, environ 40 % du territoire burkinabé et environ 40 % du 50% du territoire malien sont toujours aux mains de diverses organisations terroristes et de « serpents locaux ». « Anti-terrorisme et terrorisme, plus il y a d’anti-terrorisme, plus il y a de terrorisme. » Il n’est pas étonnant que personne ne soit satisfait.

6- » déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul «

Macron a mentionné dans ce discours de Toulon que les futures opérations et assistances militaires françaises dans la région du Sahel, voire dans toute l’Afrique, devraient être inscrites dans le « Nouveau schéma de stratégie militaire nationale » (RNS) et le cadre des règles de programmation militaire (LPM) 2024-2039.

En fait, c’est la loi de planification militaire existante de la France couvrent de 2019 à 2024, et il n’y avait aucune urgence à lancer une nouvelle stratégie militaire nationale. Pourtant, Macron, qui vient d’être réélu, espère lancer une nouvelle ébauche de stratégie militaire nationale pour mettre en avant son « faire quelque chose » dans le domaine militaire, en réponse à des critiques telles que « faire fi de la sécurité nationale ».

Bien que le RNS et le LPM n’aient pas été directement mentionnés dans le discours de Toulon, le discours de Macron était en fait cet ambitieux « aperçu d’une nouvelle stratégie militaire nationale ».

7- Stratégie militaire

Dans son discours, Macron a évoqué « les tensions croissantes en Asie », a évoqué « l’utilisation généralisée des drones » et « la popularité croissante des menaces de missiles », a évoqué « la concurrence accrue pour la supériorité de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle », et a même mentionné quand il s’agit des « risques sanitaires et climatiques », il souligne que la stratégie militaire doit être orientée vers ces domaines, et mentionne notamment la nécessité de « se concentrer sur le renforcement de la coopération militaire franco-allemande », et dit même que « des progrès décisifs doivent être réalisés dans quelques semaines. »

Dans le même temps, cependant, la croissance du budget militaire de la France a été limitée. Sébastien Lecornu, le Ministre des Armées, estime que la France a besoin d’au moins 410 milliards d’euros de dépenses militaires de 2024 à 2030, et les militaires estiment que moins de 430 milliards d’euros seront « incapables de jouer ». La « vision » donnée par le ministre de l’Economie et des Finances, Le Maire a fait grincer des dents, mais une « augmentation significative » à 377 milliards d’euros durant cette période.

Sous la prémisse d’un budget limité, la présence militaire française en Afrique vient de devenir le « Mur oriental » voué à être démoli le premier, et est destiné à déclencher une série de réactions en chaîne. Bien sûr, ce n’est pas ce que Macron et d’autres aiment voir, mais il y a des priorités, et il ne s’en soucie pas tant que ça.

Rapideinfo avec Agences