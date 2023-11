Le couple présidentiel se rend en Arabie saoudite

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son épouse Mme Mariem Mint Dah ont quitté Nouakchott, mecredi matin, pour Ryadh pour participer aux sommets arabo-africain, de la Ligue Arabe et de l’Organisation de la Conférence islamique.

Le couple présidentiel a été salué à son départ de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République du ministre conseiller à la présidence de la République, de plusieurs membres du Gouvernement, le chef d’Etat-major particulier du Président de la République, la directrice-adjointe de cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott.

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est accompagné par une importante délégation comprenant :

Mokhtar ould Diay, Ministre chargé du cabinet du Président de la République

Mme. Coumba Ba, Ministre conseillère à la Présidence de la République

Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

Isselmou Ould Mohamed M’Badi, ministre des Finances

Nani ould Chrougha, Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, porte-parole du Gouvernement

Mohameden Ould Eboud, chargé d’Affaires à l’ambassade de Mauritanie en Arabie Saoudite

Elhoussein Ould Deih délégué permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue Arabe

Ahmed Ould Bah dit H’Meida, conseiller à la Présidence de la République

Sidi Mohamed Ould Sidi Jaavar, chargé de mission à la Présidence

M. El Hassen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d’État

Une délégation de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien présidée par M. Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed président de l’Union