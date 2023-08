Le coup d’État au Niger, à un pas de provoquer « un conflit aux conséquences incalculables » au Sahel

Le coup d’État au Niger a tiré la sonnette d’alarme dans l’Union européenne (UE) et aux États-Unis et les a forcés à tourner leur regard vers la région africaine instable du Sahel.

Jusqu’à présent, les menaces et sanctions visant à rétablir le président élu, Mohamed Bazoum, au pouvoir n’ont eu aucun effet.

Le pire scénario pourrait conduire à un conflit armé régional aux conséquences incalculables, selon les experts consultés. En plus d’affecter l’approvisionnement en matières premières, comme l’uranium, ce qui s’est passé au Niger montre l’échec de la stratégie occidentale dans la bande sahélienne, frappée par le djihadisme, et ouvre une autre porte à la pénétration de la Russie sur le continent.

Le Sahel est également essentiel pour l’Espagne, qui a demandé à plusieurs reprises à l’OTAN et à l’UE de ne pas négliger son flanc sud.

La menace d’un conflit régional

La crise est toujours en cours, mais il ne semble pas que les putschistes aient l’intention de céder aux pressions internationales. La France, les États-Unis et l’UE ont demandé que Bazoum soit remplacé au pouvoir, et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a menacé de recourir à la force, un ultimatum qui expire ce dimanche. Le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Nigéria pourraient fournir les troupes.

Bazoum lui-même a explicitement appelé à l’intervention de la communauté internationale.

Les putschistes ont reçu le soutien des juntes militaires du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, tandis qu’un autre voisin, le Tchad, a proposé sa médiation.

Jesús A. Núñez Villaverde, codirecteur de l’Institut d’Études sur les conflits et l’Action humanitaire (IECAH), estime qu ‘ « un conflit aux conséquences incalculables » peut être déclenché.

« La clé est de voir ce qui se passera lorsque l’ultimatum de la CEDEAO sera rempli, car rien n’indique que les putschistes vont céder. Reste à savoir si la menace de recours à la force devient des faits, ou ne reste que des mots, auquel cas la CEDEAO serait hors jeu depuis longtemps », explique-t-il à RTVE.es . « Si l’ultimatum aboutit à l’usage de la force, les alignements pourraient conduire à cette guerre régionale », insiste-t-il.

« J’espère que la médiation internationale fonctionnera », déclare Beatriz de León Cobo, analyste au Centre pour la sécurité internationale de l’Université Francisco de Vitoria (UFV) et coordinatrice du Forum de dialogue Sahel-Europe. Cependant, à chaque instant qui passe, le scénario du conflit est « plus possible ».

« Tenter de rétablir l’ordre constitutionnel par la force ne conduirait qu’à une guerre régionale », prévient De León. « Mais qu’allait-il arriver ensuite? Le plus difficile est de convaincre les Nigérians et les hauts commandants des forces armées d’être fidèles à Bazoum. Il est déjà trop tard, maintenant il faut compter sur les putschistes pour renverser la situation, et peut-être que Bazoum n’est pas le président, mais un autre démocratiquement élu. »

Frédéric Mertens, professeur à l’Université européenne de Valence et expert en Relations internationales, souligne qu’au sein même de l’organisation africaine « il n’y a pas unanimité. » »Certains veulent intervenir et d’autres préfèrent tenter la négociation », dit – il.

En cas de confrontation armée, Mertens craint que le Niger ne sombre dans le chaos. « Il n’y a pas seulement des États impliqués, mais des milices privées ou semi-privées, des groupes, des clans, des organisations criminelles. Il y a une nébuleuse qui se souvient de ce qui se passe en Somalie et de ce qui s’est passé en Afghanistan. »

L’échec de la stratégie antidjihadiste au Sahel

Les événements au Niger ne peuvent être compris en dehors de son contexte géographique immédiat: le Sahel.

C’est une écorégion de transition entre le désert du Sahara et la savane, s’étendant d’est en ouest du continent, et comprenant plusieurs des pays les plus pauvres du monde. Ce sont des États aux institutions faibles et corrompues, qui ne contrôlent pas pleinement leurs vastes territoires, mais avec des populations jeunes et croissantes.

Les routes qui la traversent depuis des siècles, entre le golfe de Guinée et l’Afrique du Nord, et entre la côte atlantique et l’intérieur, sont aujourd’hui utilisées pour le trafic de drogues, d’armes et de personnes.

Au cours des deux dernières décennies, le djihadisme s’est propagé, profitant des conflits tribaux, ethniques et économiques (la révolte touareg au Mali, ou la confrontation sur l’eau et la terre entre les éleveurs ethniques peuls et les populations agricoles sédentaires).

Des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, en plus du nigérian Boko Haram, commettent à la fois des attentats et de véritables actions de guerre asymétrique, qui ont fait des dizaines de milliers de morts et l’exode de populations entières. Il se concentre sur la soi-disant » zone des trois frontières », où se rejoignent le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

La France, ancienne métropole coloniale, a lancé l’opération militaire Barkhane et favorisé la coopération régionale avec la création, en 2014, du G5Sahel, qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad.

Malgré l’élimination des chefs djihadistes successifs, la stratégie n’a pas atteint ses objectifs: les attaques se poursuivent, et ont même augmenté en létalité et en rayon d’action, tandis que le G5Sahel est pratiquement désactivé.

Après le coup d’État au Mali (2021), Paris a décidé de désamorcer sa présence militaire dans la région et de déplacer ses troupes au Niger, où il compte actuellement environ 1 500 soldats.

L’implication de l’ancienne puissance coloniale a donné un atout de propagande au djihadisme et à d’autres acteurs (comme la Russie) et a provoqué les protestations d’une partie de la population, qui lui reproche de ne pas pouvoir les protéger.

« Pour la France, c’est la conséquence de sa stratégie de politique néocoloniale de plusieurs décennies et de sa tentative de contrôler une région où il existe des causes structurelles sociales, politiques et économiques de corruption qui ne peuvent être résolues avec un contingent militaire-explique Jesús Núñez – Les armées ne sont pas utiles pour mettre fin à la menace du terrorisme, car si les causes structurelles ne sont pas éliminées, il y a toujours un terreau fertile pour germer. »

Beatriz de León considère qu’il est « risqué » d’établir une corrélation entre le terrorisme et le coup d’État au Niger, où l’activité terroriste est plus faible que dans d’autres pays, et s’était stabilisée.

« La stratégie de Bazoum-explique l’analyste de l’UFV – était double: soutien aux opérations en France et médiation avec les communautés. Mais les gendarmes nigériens ont continué à mourir. Peut-être que les putschistes, qui voient leurs camarades mourir, considèrent que c’est insuffisant. »

Les groupes djihadistes peuvent désormais profiter de l’instabilité et de la confrontation entre voisins, et avancer dans leur projet de faire du Sahel leur sanctuaire.

Opportunité pour la Russie

Un autre acteur qui peut tirer un trait sur la situation est la Russie, qui a la possibilité d’étendre son influence en Afrique.

Il y a seulement une semaine, Vladimir Poutine a reçu des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg. Il y avait aussi le créateur et propriétaire du Groupe Wagner, Evgueni Prigozhin, qui a ses hommes, ainsi que des intérêts économiques, dans plusieurs pays du continent, dont le Mali.

À Niamey, les partisans du coup d’État agitent des drapeaux russes et scandent des slogans en faveur de ce pays et contre la France.

Beatriz de León explique ces sentiments dans la population par les campagnes de désinformation russes. « La Russie paie des influenceurs en Afrique de l’Ouest depuis quatre ou cinq ans et soutient des forces inspirées par l’anti-occidentalisme », dit-il.

« Mais de là à dire qu’il y a eu un soutien direct, il y a de nombreuses étapes », prévient-il. Cependant, » compte tenu de ce qui s’est passé après le coup d’État et de la réaction de la communauté internationale, je ne doute pas que Wagner et la Russie puissent venir soutenir les putschistes. »

Frédéric Mertens considère que le Kremlin « fomente des problèmes » dans d’autres parties de l’échiquier international pour ouvrir des fronts loin de l’Ukraine. « Aujourd’hui c’est le Niger, hier c’était le Mali et le Burkina. Demain, ce sera peut-être la République démocratique du Congo ou un autre pays africain où il y a des intérêts économiques et stratégiques: matières premières, bases logistiques ou militaires, contrôle des routes maritimes », prévient le professeur de l’Université européenne.

L’uranium, la variable énergétique

Le Niger possède des ressources naturelles, comme l’uranium, qui est utilisé comme combustible pour les réacteurs nucléaires. C’est le septième producteur mondial, selon l’Association nucléaire mondiale.

Paris est son principal partenaire dans cette entreprise, tant dans la production que dans le commerce, de sorte que l’instabilité dans le pays africain peut avoir des répercussions sur sa sécurité énergétique.

La France compte 56 réacteurs nucléaires opérationnels, qui produisent 70% de l’électricité consommée par le pays (données OCDE et AIEA de 2022). Entre 15 et 17% de l’uranium importé pour alimenter ces réacteurs provient du Niger.

Le groupe public français Orano exploite depuis 1971 des mines d’une capacité de 2 000 tonnes par an. De plus, il espère exploiter la mine d’Imouraren, considérée comme l’une des réserves les plus importantes au monde.

Orano a assuré que ses opérations n’avaient pas été affectées, pour le moment. Par ailleurs, le Ministère français de la Transition Énergétique affirme que la situation « ne présente aucun risque pour la sécurité d’approvisionnement », puisqu’ils peuvent recourir à d’autres fournisseurs, comme le Kazakhstan, le Canada, l’Ouzbékistan ou l’Australie.

Le Niger est également le deuxième fournisseur d’uranium de l’Union européenne, selon Euroatom. Bruxelles a également appelé au calme. Il y a des réserves pour le court terme et suffisamment de sources sur le marché international.

Dans le sous-sol du Niger, il y a aussi des pierres précieuses et d’autres minéraux. Précisément une entreprise espagnole, Río Narcea Recursos, effectue de la prospection de lithium dans la zone des trois frontières.

Les matières premières sont l’une des incitations à, selon les mots de Frédéric Mertens, « redistribuer les cartes entre ceux qui peuvent acquérir ces ressources avec un coup d’État et un changement de régime. »

« Il est clair que l’Espagne avait raison lorsqu’elle a dit que nous devions nous occuper du sud – dit Jesús Núñez – mais l’OTAN est un instrument militaire et les problèmes de la région ne sont pas résolus par la violence. » »Ce qui a été fait jusqu’à présent dans une clé antiterroriste ne fonctionne pas, cela ne va pas arrêter les vagues de migration d’une région où de nombreuses personnes ne peuvent pas mener une vie digne », insiste-t-il.

Le codirecteur de l’IECAH estime que la région africaine représente « une vulnérabilité importante pour les pays les plus proches, et l’Espagne en fait partie. » »Il reste à voir si tout cela va conduire à un changement profond de stratégie, ou si nous allons continuer avec la même chose », conclut – il.

Une vulnérabilité pour l’Espagne

Quoi qu’il arrive au Niger et au Sahel, cela affectera l’Espagne. La Stratégie de sécurité nationale classe la région comme « d’intérêt particulier » pour la prévention du terrorisme et pour la « gestion des flux migratoires ».

L’Espagne est le principal contributeur de la mission de formation et de conseil de l’UE au Mali (EUTM Mali), avec 500 soldats, et en détient actuellement le commandement. Au Niger, la Police nationale et la Garde civile ont collaboré avec les forces de sécurité pour lutter contre la traite des êtres humains et le terrorisme. Et une bonne partie de l’aide de la coopération espagnole contre la faim va aux pays de la région.

Elle a souligné dans les forums internationaux l’importance du flanc sud et en particulier du Sahel « pour la sécurité européenne et transatlantique ». Lors du sommet de Madrid l’année dernière, l’OTAN a inclus pour la première fois l’Afrique du Nord et le Sahel dans son concept stratégique.

Texte MIGUEL CHARTE

traduit de l’Espagnol

Source : rtve