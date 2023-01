Mohamed Ould Aziz: accusations, procès et politique Le Conseiller du ministre de l'Intérieur: Aziz cherche à dissimuler les accusations portées contre lui

Mohamed Ould Aziz: accusations, procès et politique

Le Conseiller du ministre de l’Intérieur: Aziz cherche à dissimuler les accusations portées contre lui

Le conseiller du ministre de l’Intérieur, Mohamed Yahya Ould Said a déclaré que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz est affecté par ce qu’il a appelé une « activité médiatique hystérique », notant qu’il « cherche à dissimuler les accusations portées contre lui ».

Le conseiller a écrit sur sa page Facebook qu’Ould Abdel Aziz tente de « tromper l’opinion publique en lui faisant croire qu’il est suivi en raison de son activité politique et médiatique » depuis « l’annonce de la décision de la Cour suprême confirmant la saisine du dossier:2021/001 au Tribunal correctionnel spécialisé dans les délits de corruption ».



« La liberté de réunion est garantie par la loi », a ajouté le conseiller du ministre de l’Intérieur, notant dans le même temps qu ‘ « elle ne peut être utilisée pour perturber le déroulement des procédures judiciaires et tenter d’influencer les décisions judiciaires ».

Le conseiller a souligné qu' »il est inacceptable d’organiser des activités servant à inciter à la violence et aux émeutes », pointant »le comportement démonstratif de l’accusé évoqué à chaque évolution du dossier judiciaire qui y est suivi ».

Accusations

Le 28 septembre 2020, le procureur de la République de Nouakchott-Ouest interdit à Mohamed Ould Abdel Aziz de quitter Nouakchott durant l’enquête en cours sur une possible affaire de corruption. Il est inculpé en mars 2021.

Ainsi, début 2021, après avoir tenté de prendre la tête du parti au pouvoir dont il tombe en disgrâce, il rejoint le parti d’opposition Ribaat que dirige un ancien compagnon de Biram Dah Abeid.

En mai 2021, Ould Abdel Aziz répond encore à une convocation des juges du pôle anti-corruption. Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs déposent une commission rogatoire en vue de chercher la présence présumée d’or dans sa résidence à Beni Chab, une commune urbaine de l’ouest de la Mauritanie, située dans la wilaya de l’Inchiri. Son domicile est démolie dans cette opération.

État de santé

Puis en décembre 2021, Ould Abdel Aziz en attente de son procès pour enrichissement illicite, recel et blanchiment d’argent demande, dans une lettre ouverte, au président Mohamed Ould Ghazouani d’intervenir contre le complot dont il se dit victime.

Mohamed Ould Abdel Aziz est transporté à l’hôpital militaire de Nouakchott dans la nuit du 28 au 29 décembre 2021. Il est ensuite envoyé au centre cardiologique de Nouakchott. Son état de santé est décrit différemment : pour le gouvernement, il n’y a pas de danger ; pour sa famille, Abdel Aziz a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et souffre d’un grave problème cardiaque. Il est opéré du cœur à deux reprises et le juge d’instruction lève la mesure de détention provisoire d’Ould Abdel Aziz à l’École de police de Nouakchott. Au terme de sa convalescence, Abdel Aziz pourra effectuer sa détention provisoire à son domicile.

En juin 2022, il est annoncé qu’Ould Abdel Aziz sera jugé pour ces affaires de corruption devant une cour criminelle. Le dossier judiciaire estime à 90 millions de dollars américains les sommes détournées par Ould Abdel Aziz et son patrimoine, ainsi que celui de sa famille, est composé de 17 maisons, 468 terrains et plusieurs troupeau.

Détention préventive et contrôle judiciaire

Ensuite, en septembre 2022, Ould Abdel Aziz recouvre sa liberté après plus d’un an de détention préventive et de contrôle judiciaire, en attendant son procès pour corruption présumée.

« Son contrôle judiciaire a pris fin ce mercredi à minuit et, comme le veut la loi, il est libre de ses mouvements, ce qui ne veut pas dire que son dossier est clos, loin de là », a dit à l’AFP un magistrat du parquet sous le couvert de l’anonymat.

L’ex-président et les autres inculpés, parmi lesquels ses gendres, deux anciens Premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires, sont à présent renvoyés par la justice devant un tribunal. Aucune date n’est encore fixée pour le procès.

« Oui, il retrouve sa liberté, son passeport lui sera restitué et les clefs de son domicile familial à Akjoujt lui seront remises », a dit à l’AFP son principal avocat Mohameden Ould Icheddou.

Politique

« La priorité de l’ancien président sera d’aller se soigner à l’étranger après tout ce qu’il a subi comme pression et suite à sa maladie cardiaque », a-t-il ajouté.

Désormais en possession de ses deux passeports, l’ex-chef de l’État, libre mais toujours poursuivi à Nouakchott, s’apprête à se rendre à Paris, rapporte Jeune Afrique. Il se rend ensuite à Bordeaux et s’en prend à Ghazouani.

puis il a affirme, en marge d’une rencontre avec la diaspora mauritanienne à Bruxelles, qu’il va « continuer à faire de la politique », rapporte le correspondant d’Alakhbar.

Ould Abdel Aziz a également indiqué vouloir participer aux élections municipale, régionale et législative anticipées, tout en promettant de soutenir « certaines personnes ».

Ensuite, interviewé par Jeune Afrique en octobre dernier à la fin de sa « tournée sanitaire », il déclare: « Je me sens beaucoup mieux que pendant ma détention, j’ai été rassuré par mon médecin, ici à Paris, qui m’a confirmé l’excellence de l’intervention de ses confrères à Nouakchott. Ma santé s’améliore donc, même si je n’ai plus la même force qu’avant mon emprisonnement, durant lequel j’étais stressé.

J’étouffais à cause des privations, je n’avais ni radio ni télévision. Des caméras étaient braquées sur moi et un brouilleur avait été installé pour empêcher toute communication éventuelle. Sans compter que je ne pouvais recevoir aucune visite, en dehors de celles de mes avocats et d’un cadre familial très restreint ».

رئيس #موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز يعلن منعه من دخول مدينة جنوبي البلاد https://t.co/U1S9PTi459 pic.twitter.com/kKXeCYtWq2 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 31, 2022

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré dans un message publié samedi matin sur sa page Facebook qu’il avait été empêché d’entrer dans la wilaya du Trarza par les forces de sécurité en raison de ce qu’elles disaient être des ordres de haut niveau qui leur avaient été donnés par le wali.

Procès

L’ex-président et les autres inculpés, parmi lesquels ses gendres, deux anciens Premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires, sont depuis septembre 2022 renvoyés par la justice devant un tribunal. Aucune date n’est encore fixée pour le procès.

Ils sont soupçonnés dans faits présumés de corruption, blanchiment d’argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d’avantages indus et obstruction au déroulement de la justice.

In fine, Mohamed Ould Abdel Aziz est le premier chef d’État mauritanien à devoir répondre de ses actes devant la justice de son pays– Il vit depuis sa libération dans une grande villa et il est considéré par certains comme étant l’unique opposant au régime.

Le « dossier de la décennie », comme il est souvent décrit dans la presse, doit donner lieu à un procès et marquer un nouveau tournant politique important pour un pays qui n’a que trop souffert des aléas climatiques, de l’instabilité politique et de la crise économique et sanitaire.

Rapide info avec Agences