Le Conseil des Ministres réuni mercredi 26 octobre 2022 : communiqué

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 26 octobre 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de la convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.

La ratification de la convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dont nous sommes le 3ème pays signataire, le 26 février 2015, après son adoption par la vingt-troisième session ordinaire de la conférence de l’Union Africaine, le 27 juin 2014, à Malabo, est le meilleur cadre régional de coopération dans ce domaine. En effet, quel que soit l’arsenal juridique et l’environnement institutionnel au niveau national, aucun pays, sans la coopération régionale et internationale, ne peut relever les défis relatifs à la cybersécurité et la souveraineté numérique.

Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Académie Diplomatique de Mauritanie.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Premier Ministère:

L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel

– Secrétaire Général : Ahmed Mahmoud Ould Ethmane Soueid Ahmed, Ingénieur en informatique.

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission

– Ahmed Miské Ould Mohammed, Administrateur, précédement Hakem Tintane;

– El Ghadhi Ould Ahmedou, Administrateur, précédemment Hakem de Chami ;

– Mouhamethen Ould Dah, Administrateur, précédemment Hakem de Riyad ;

– Mohamed Ould Cheikh Ould El Ghowth, Administrateur, précédemment Hakem d’Akjoujt;

– Mohamed El Mokhtar Ould Babah, Administrateur, précédemment Wali Moussaid du Hodh Echargui;

– Ahmédou Kakieh, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Magthaa Lehjar ;

– Sakho Amadou Abdellahi, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Moudjeria.

Conseillers

– Mohamed El Kebir El Bechir, Administrateur, précédemment Hakem de Barkéol ;

– Mohamed Val Bah Elbou, Administrateur, précédemment Hakem de N‘Teikane ;

– Lieutenant Colonel Mohamed Mahmoud Al Amana Amar Jewda ;

– Mohamed El-Arabi Ould Mohamedna, Administrateur-Adjoint, précédemment Wali Moussaid au Brakna ;

– Mohamed Ould Sidi Abdallah, Professeur, précédemment Directeur Général Adjoint de Direction Générale de la Synthèse, des Affaires Politiques et des Libertés Publiques.

Attachés au Cabinet

– Mohamed Lemine Habib Teyib, Administrateur Auxiliaire, précédemment Conseiller du Wali du Guidimagha chargé des Affaires Administratives et Juridiques ;

– Baba Béchir Mbodj, Rédacteur de l’Administration Générale, précédemment Hakem Moussaid, Kobéni ;

– Zayed Ould Mbareck Al-Eid, Administrateur, précédemment au même ministère ;

– Al-Hadrami Mohamed Sambe Al-Abd, Rédacteur de l’Administration Générale, précédemment Hakem Moussaid de Djigueni.

Inspection interne

Inspecteurs

– Ahmah Allah Hamadi, Administrateur, précédemment Hakem Moussaid de Bassiknou ;

– Mohamed Salem Ahmadou, Administrateur, précédemment Chef d’Arrondissement de Lekhcheb ;

– Al Batal Ould Abdel Kader, Administrateur Auxiliaire, précédemment Chef de Service au même Ministère ;

– Mbaye Ali Samba, Administrateur-Adjoint, précédemment Directeur de Cabinet du Wali du Hodh El Gharbi ;

– Moulay El Bechir Ould Moulay El Housseine, Administrateur, précédemment au même ministère.

Direction Générale de la Synthèse, des Affaires Politiques et des Libertés Publiques

– Directeur Général : Dahman Ould Beirouk, Administrateur-Adjoint, précédemment Directeur Administratif et Financier au même ministère ;

– Directeur Général Adjoint : Al Hassen Isselmou Sweidatt, Administrateur, précédemment Secrétaire Général de la Moughataa de Toujounine.

Direction Générale des Collectivités Territoriales

– Directeur Général Adjoint : Abderrezzagh Bocar Djack, Administrateur, précédemment au même ministère.

Direction Administrative et Financière

– Directeur : Sidi Abdelkader El Jeilani Cissé, Ingénieur, précédemment Conseiller économique au même ministère.

Direction de la Coopération, des Etudes et de la Programmation

– Directrice adjointe : Chigali Bint Ahmadnah, Administrateur Auxiliaire, précédemment Chef de Service au même ministère.

Administration Territoriale

Wilaya du Hodh Echargui

Cabinet du Wali

– Wali Moussaid : Mahfoud Hadémine Bouh, Administrateur, précédemment Conseiller du Wali de Nouakchott Nord, chargé des Affaires Administratives,

– Conseiller du Wali chargé des Affaires Economiques et du Développement Local : Al Alem Ould Chmeda, Administrateur auxiliaire, précédemment inspecteur au même ministère.

Moughataa de Nema

– Hakem : Bollahi Ould Sidi Mohamed, Administrateur, précédemment Hakem de Sebkha,

– Hakem Moussaid : Beibou Ould Moaouloud, Rédacteur de l’Administration Générale, Chef d’Arrondissement de Fassala.

Moughataa de Walata

– Hakem : Mohamed Salem Ould Isselmou, Administrateur-Adjoint, précédemment Conseiller du Wali au Hodh Echargui, chargé des Affaires Economiques et du Développement Local.

Moughataa de Djigueni

– Hakem Moussaid : Mohamed Yamehlou Sidi Ali, Administratif Auxiliaire, Hakem Moussaid de Bababé.

Moughataa de Djigueni

Arrondissement Aouinatt Zbel

– Chef d’Arrondissement : Mohamed Radhi Ould Sidi Ould Amar, Rédacteur de l’Administration Générale, précédemment Hakem Moussaid de Néma.

Moughataa de Adel Bagrou

– Hakem : Zein El Abidine Ould Cheikh, Administrateur, précédemment Directeur Général Adjoint de la Direction Générale des Collectivités Territoriales.

Moughataa de Bassiknou

– Hakem : Mohamed Salem Ahmed Beilel, Administrateur, précédemment Hakem de Dar Naim,

– Hakem Moussaid : Mohamed Issa Ould Nagi, Administrateur-Adjoint, précédemment Chef d’Arrondissement de Aoueinatt Zbel,

– Arrondissement de Fassala : Chef d’Arrondissement : Mohamed Salem Sidi Mohamed El Hadi, Administrateur, précédemment Chef d’Arrondissement Tifondé Civé.

Moughataa de Timbedra

Arrondissement Bousteila

– Chef d’Arrondissement : Ba Alfa Ibrahima, Rédacteur de l’Administration Générale, précédemment Chef d’Arrondissement de Tiguint.

Wilaya du Hodh El Gharbi

Cabinet du Wali

– Wali Moussaid : Mohamed Abdallahi Cheikh sidiya, Administrateur, précédemment Wali Moussaid de l’Assaba,

– Directeur cabinet du Wali : Mohamed Mahmoud Ould Cheikhna, Administrateur du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Moughataa d’Aioun

– Hakem : Mohamed Abdallahi Ahmedou Zein, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Benichab,

– Hakem Moussaid : Brahim Mohamed Ahmed Mohamed Tleimidi, Administrateur Auxiliaire, précédemment au même ministère.

Moughataa tintane

– Hakem : Abdallahi Mohamed Limam, Administrateur, précédemment Hakem de Aleg,

– Hakem Moussaid : Mohamed Ali Coulibaly, Administrateur-Adjoint, précédemment Chef d’Arrondissement de Ain Farba.

Arrondissement Ain Farba

– Chef d’Arrondissement : Ely Hemmed Yowgah, Administrateur, précédemment Hakem Moussaid de Tintane.

Moughataa Tamcheket

– Hakem : Moulaye Ismail El Mourteji, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Toujounine,

– Hakem Moussaid : Moussa Abdallahi Mbaye, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem Moussaid d’Aleg.

Moughataa de Kobéni

– Hakem : Mohamed Cheikh Ould Maciré, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Bassiknou,

– Hakem Moussaid : Ethmane Abdoulye Wane, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem Moussaid de Tamchekett

Wilaya de l’Assaba

– Wali Moussaid : Ba Aliyou Abderrahmane, Administrateur-Adjoint, précédemment Wali Moussaid du Hodh El Gharbi.

Cabinet du Wali

– Conseiller du Wali chargé des Affaires Administratives et Juridiques : Sidi Mohamed Sidatt, Administrateur-Auxiliaire, précédemment Conseiller du Wali de Nouakchott Ouest, chargé des Affaires Administratives et Juridiques,

– Conseiller du Wali chargé des Affaires Politiques et Sociales : Ahmed Jidou Ould Cheikh Tolba, Administrateur, précédemment Secrétaire Général du Conseil Régional du Hodh El Gharbi.

Moughataa de Kiffa

– Hakem : Mohamed Amadou Dia, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Néma.

Moughtaa de Kankossa

– Hakem : Cheikh Mohamed El Hassen Ould Amar Beyou, Administrateur, précédemment Directeur de Cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou.

Moughataa de Barkéol

– Hakem : Al Hassen Sidna Ahmed Maloum, Administrateur, précédemment Hakem de Guérou.

Moughtaa de Guérou

– Hakem sidi Mohamed Abdallahi, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Teyarett.

Wilaya du Gorgol

Moughataa de Kaédi

– Hakem : Mohamed Salem Ould Sellahi, Administrateur- Adjoint, précédemment Hakem de Mbagne

Moughataa de Monguel

– Hakem : Mohamed Lemine Ould Mohamed Abderrahmane, Administrateur au Ministère de l’Interieur et de la Décentralisation,

– Hakem Moussaid : Mohamed Mbareck Ould Houeibib, Administrateur, précédemment Délégué Régional de la Décentralisation a la Wilaya de l’Adrar.

Moughataa de Maghama

– Hakem Moussaid : Sidi Mohamed Ould El Bou, Administrateur, précédemment Hakem Moussaid de Boghé.

Moughataa de lekseiba

– Hakem : Ely Cheikh Abdallahi Oumar, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Monguel,

Moughataa de Kaédi

Arrondissement de Tifondé Civé

– Chef d’Arrondissement : Mohamed Mahmoud Ould Doua, Administrateur, précédemment Secrétaire Général du Conseil Régional du Tagant.

Wilaya du Brakna

– Wali Moussaid : Mohamed Abdel Vettah Ould Mohamed Abderrahmane, Administrateur, précédemment Directeur de cabinet du Wali de Tiris Zemmour.

Moughataa d’Aleg

– Hakem : Abdel Kader Teyeb, Administraeur, précédemment Hakem de Rosso,

– Hakem Moussaid : Ali Badara Amadou Niang, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem Moussaid de Maghta Lahjar.

Moughataa de Maghta Lahjar

– Hakem : Mohamed Al Moctar Mohamed Mohamedou Ishagh, Administrateur, précédemment Hakem de Kankossa,

– Hakem Moussaid : Abdoulaye Modo Guèye, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem Adjoint d’Aioun.

Moughataa de Bababé

– Hakem : Djimé Mamadou Coulibaly, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem Moussaid de Boutilimitt,

– Hakem Moussaid : Mohamed Abdallahi Abderrahmane, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem Moussaid de Mbagne.

Moughataa de Mbagne

– Hakem : Ahmed Mahmoud Mohamed El Mamy Enneyssane : Administrateur Adjoint, précédemment Hakem de Ould Yengé,

– Hakem Moussaid : El Housseine Ould Sideini, Administrateur Auxiliaire, précédemment Directeur Adjoint de la Direction de la Coopération, des Etudes et de la Programmation

Moughataa de Boghé

– Hakem : El Moctar Mbareck Ahmed Cheikh, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem d’El Mina,

– Hakem Moussaid : Yehevdhou Ould Mohamed Mahmoud, Administrateur-Adjoint, précédemment Secrétaire Général de la Moughataa de Ryad.

Arrondissement Dar El Barka

– Chef d’Arrondissement : Bégniouk Ould Ahmed Benan, Administrateur -Adjoint, précédemment Chef d’Arrondissement de Boustela.

Wilaya du Trarza

Moughataa de Rosso

– Hakem : Ahmed Ould Mohamed Abderrahmane Ould Eminou, Administrateur, précédemment Hakem Tevragh Zeina

Moughtaa de Keur Macène

– Hakem: Mohamed Lemine Ould Abdel Kader, Administrateur, précédemment Hakem de Ghabou.

Moughataa de Boutilimit

– Hakem : Mohamedahid Ould Sidi Yahya, Administrateur, précédemment Hakem de Boghé,

– Hakem moussaid : Mohammed Abderrahmane Al-Habib, Rédacteur de l’Administration Générale, précédemment Hakem Moussaid de Monguel.

Moughataa de N’Teikane

– Hakem : Mohamed Yeslem Ould Bouh, Administrateur, précédemment Hakem de Tamchekett.

Moughata de Mederdra

Arrondissement Tiguint

– Chef d’Arrondissement : Isselmou Salem Ely Salem, Rédacteur de l’Administration Générale, précédemment Chef d’Arrondissement de Dar El Barka.

Wilaya de l’Adrar

– Cabinet du Wali : Conseiller du Wali chargé des Affaires Politiques et Sociales : Mohamed Ould Sid Ahmed Ely, Administrateur Auxiliaire au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Moughataa d’Atar

– Hakem : Mohamed Said Bakili, Administrateur, précédemment Hakem d’Aioun.

Moughataa d’Aoujeft

– Hakem : Mohamedou Mohamed Sidi El Moctar, Administrateur Auxiliaire, précédemment Hakem de Bababé.

Moughataa de Wadane

– Hakem : Jelila Mint Maalame, Administrateur, précédemment Hakem de Boutilimit.

Wilaya Dakhlet Nouadhiibou

Cabinet du Wali

– Directeur du Cabinet : Mohamedou Moulaye Beydi, Administrateur, précédemment Directeur de Cabinet du Wali du Tagant.

Moughataa de Nouadhibou

– Hakem Moussaid : Lemana Ould Cheikhna, Administrateur au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Moughataa de Chami

– Hakem : Mohamed Mahmoud Sid Mohamed, Administrateur, précédemment Hakem d’Aoujeft.

Wilaya du Tagant

Cabinet du Wali

– Directeur du cabinet : Moctar Ahmed Babe, Administrateur, précédemment, Conseiller chargé des Affaires politiques et sociales,

– Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales : Mohamed Ahmed Ould Mohamed Mahmoud, Administratif Auxiliaire au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Moughataa de Tidjikja

– Hakem : Mohamed Lemine Ould Zeine, Administrateur, précédemment Hakem de Lekseiba

Arrondissement Errachid,

– Chef d’Arrondissement: Mohamed Sidi, Administrateur, précédemment Hakem Moussaid de Moudjeria.

Moughata de Moudjeria

– Hakem : Mohamed Yahya Ould Abdel Wahab, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem Moussaid de Nouadhibou,

– Hakem Moussaid : Jaavar Mohamed Mahmoud, Administrateur Axiliaire, précédemment Secrétaire Général de la Moughataa d’Aioun.

Moughataa de Tichit

Arrondissement de Lekhcheb

– Chef d’Arrondissement : Beddou Ould Ahmed, Administrateur-Adjoint, précédemment Chef d’Arrondissement de Rachid.

Wilaya du Guidimagha

Cabinet du Wali

– Conseiller charge des Affaires Administratives et Juridiques : Mohamed Salem Sidi Mohamed Maaloum, Administrateur Adjoint, précédemment Hakem Moussaid de Maghama,

Moughataa de Ghabou

– Hakem : Cheikh Sid’Ahmed Ould Sidi Mahjoub, Administrateur, précédemment Conseiller du Wali de l’Assaba, chargé des Affaires Economiques et du Développement Local.

Moughatta de Ould Yengé

– Hakem : Mohamed Horma Ahmed Kassem, Administrateur, précédemment Hakem de Ouadane.

Wilaya du Tiris Zemmour

Cabinet du Wali

– Directeur de Cabinet : Cheikh Ould Bilal, Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales du Wali de l’Adrar.

-Wilaya de l’Inchiri

– Wali Moussaid : Cheikhany Bellahi Bouh, Administrateur, précédemment Directeur de Cabinet du Wali de Nouakchott Nord.

Moughataa d’Akjoujt

– Hakem : Lebat Ould Moctar, Administrateur, précédemment Hakem de Kaédi.

Moughataa de Bennichab

– Hakem : Khattari Sidi Mohamed El Kharchi, Administrateur, précédemment Hakem de Arafat.

Wilaya de Nouakchott Sud

Moughataa de Arafat

– Hakem : Mohamed Horma Ould Rabani, Administrateur, précédemment Hakem de Kobenny.

Moughataa d’El Mina

– Hakem : Ahmada Ould Khattra Ould Cheikh, Administrateur, précédemment Hakem de Adel Bagrou.

Moughtaa de Ryad

– Hakem : Lemana Ould Ali, Administrateur, précédemment Hakem de Tidjikja,

– Hakem Moussaid : Mohamed Abdellahi Ould Sghayir, Administrateur, précédemment Hakem moussaid de Tevragh Zeina.

Wilaya de Nouakchott Nord

Cabinet du Wali

– Directeur de cabinet : Mohamed Yahya Ould Mohamed Khalih, Administrateur, précédemment Wali Moussaid Inchiri,

– Conseiller chargé des Affaires Administratives et Juridiques : Mohamed Al Kory Ali Boumeija, Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Politiques et Sociales dans la même Wilaya,

– Conseillère chargée des Affaires Politiques et Sociales : Atika Mint Taleb Mohamed, Administrateur Adjoint, précédemment Secrétaire Général de la Moughataa du Ksar.

Moughataa Dar Al Naim

– Hakem : Eddarja Leha Mint Lemhaba, Administrateur, précédemment Hakem du Ksar,

– Hakem Moussaid : Aissata Amadou Dia, Administrateur Adjoint, précédemment Hakem Moussaid de Toujounine.

Moughataa de Toujounine

– Hakem : Adama Ardo Hassen Dia, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Walata,

– Hakem Moussaid : OumKelthoum Ahmed Abidine, Administrateur Adjoint, précédemment Hakem de Dar Naim.

Moughataa de Teyarett

– Hakem : Mohamed Ahmed Cheikhna, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem d’Atar.

Wilaya de Nouakchott Ouest.

Cabinet du Wali

– Conseiller des Affaires Administratives et Juridiques : Mohamed Cheikh Ould Mohamed Abderrahmane, Administrateur-Adjoint, précédemment Hakem de Keur Macène.

Moughataa de Tevragh Zeina

– Hakem : Ebi Mouhamed MBareck Hmeida, Administrateur, précédemment Conseiller du Wali de l’Assaba, chargé des Affaires Politiques et Sociales,

– Hakem Moussaid : Zeinebou Abdellahi Moustapha, Administrateur, précédemment Hakem moussaid de Ryad.

Moughataa du Ksar

– Hakem : Zeinebou Mint Abdellahi Ben Messoud, Administrateur, précédemment Conseillère Technique au Ministère.

Moughataa de Sebkha

– Hakem : El Khalifa Moctari Sidi Ali, Administrateur, précédemment Hakem de Kiffa.