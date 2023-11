Le conseil de la Région de Nouakchott tient sa 4e session 2023

Le conseil de la Région de Nouakchott a tenu, vendredi à Nouakchott, sa 4e session ordinaire de l’année 2023, sous la présidence de Mme Fatimettou Mint Abdel Maleck, sa présidente.

L’ordre du jour de cette session comportait un certain nombre de questions, notamment une délibération portant approbation du budget initial et de ses annexes pour l’exercice 2024, ainsi que des délibérations relatives aux accords de partenariat et de coopération entre la région de Nouakchott et un certain nombre de ses partenaires au développement.

Introduisant la réunion, Mme la présidente a invité les membres du conseil à la lecture de Fatiha et imploré Allah sa miséricorde pour martyrs à Gaza et dans tous les territoires palestiniens occupés.