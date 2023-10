Le Conseil de la HAPA approuve la nomination de la DG de la TVM.

Le Conseil de la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA), réuni mardi, a approuvé la nomination de Mme Siniya Mint Sidi Haiba au poste de directrice générale de la Télévision mauritanienne, sur la base des dispositions de l’article 05 de la loi 2022-22 en date du 17 août 2022 modifiant certaines dispositions de la loi 026-2008 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel, et sur la base d’une correspondance du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des relations avec le Parlement transmettant le procès – verbal du Conseil d’Administration de la Télévision Mauritanienne.

Au début de la réunion, le président de la HAPA a présenté le cadre spécifique de la mission de la Haute Autorité dans le domaine du contrôle des médias, avant de lire la lettre du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement et le procès-verbal du Conseil ainsi que le CV de la personne concernée.

Par la suite, le parton de la HAPA a invité la directrice proposée à présenter son programme portant sur le développement de l’institution dont la charge lui a été confiée.

Dans l’exposé de son programme, Mme Sunniya Mint Sidi Haiba s’est engagée devant le Conseil à œuvrer au développement du niveau des contenus télévisuels, en assurant l’ouverture aux différentes composantes du spectre national de manière constructive et responsable, et en prêtant attention aux jeunes et aux femmes et au renforcement de la conscience civique.

Elle s’est également engagée à moderniser les ressources humaines travaillant dans le secteur de la télévision et à acquérir l’équipement nécessaire pour suivre le rythme du développement technologique.

Après la présentation faite par la directrice proposée, le Conseil a passé en revue les lois régissant les médias publics et ce qu’elles impliquent comme actions pour œuvrer à la consécration du droit du citoyen à des médias de qualité et professionnels, consacrer le pluralisme et la diversité, améliorer la productivité, promouvoir les ressources humaines et culturelles, valoriser la dimension numérique, et diversifier et élargir la production médiatique.

Par la suite, le Conseil a entamé des délibérations sur la question et a rendu sa décision approuvant la nomination de Mme Siniya Mint Sidi Haiba, au poste de directrice générale de la télévision mauritanienne.

Les délibérations se sont déroulées en présence de Houssein Ould Meddou ; Abderrahmane Horma Babana ; Cheikh Tijani Dia ; Mohamed Beheit ; Halima Diagana ; Omar Mokhtar ; Medella Bellal ; et Laghdhaf Ould Khay.

AMI