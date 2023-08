Le Commissaire s’entretient avec le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

Le Commissaire aux droits de l’homme s’entretient avec le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

Nouakchott

AMI | 30 Août 2023

Le Commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, s’est entretenu, mercredi à Nouakchott, avec le représentant du bureau du Haut-Commissariat de l’ONU aux Droits de l’Homme en Mauritanie, M. Laurent Meillane.

L’entretien a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et cet organisme du système de l’ONU et les moyens de les renforcer et de les développer, en particulier dans les domaines d’intervention de la Commission.

L’entretien s’est déroulé en présence du directeur des droits de l’Homme, M. Sidi Mohamed Ould Cheikhna.