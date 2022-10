« Le combat d’une vie », Amina Habib :

C’est officiel! Fin novembre, son livre sort, retraçant son parcours, ses échecs, ses réussites, ses hauts et ses bas… Bref, ce qui a été le combat de sa vie.

Voyagez dans son passé le plus lointain à travers 6 chapitres, chacun aussi lourd que de l’or, qui fourniront des réponses à tous ceux qui se demandent : Qui est-elle ? d’où vient-elle? Comme l’a-t-elle fait? Pourquoi s’en tire-t-elle ? que fait-elle? Pourquoi s’intéresse-t-elle autant à la jeunesse et à l’entrepreneuriat ?

Il y a bien d’autres questions, tout en sachant que ce livre a un message d’espoir et tout ce que nous pouvons faire pour réussir même quand rien ne nous semble possible.

Chaque chapitre contient des enseignements à tirer à chaque étape de la vie personnelle et professionnelle, a-t-elle déclaré : « J’espère que cela contribuera à changer notre façon de penser à certains événements tout au long de notre parcours ». Entretien Amina Habib avec Trustmag.net

Parlez-nous de votre livre et depuis quand l’écrivez-vous ?

C’est un livre autobiographique qui parle essentiellement de mon parcours à chaque étape de la vie avec un enseignement à tirer à chaque fois pour le lecteur. Ça fait plus de deux (2) ans que je l’écris mais je ne pouvais pas le sortir à cause du timing.

Dans quelle condition l’avez-vous écrit ?

Il a été écrit dans des conditions parfois difficiles parce qu’en deux (2) ans j’ai connu plusieurs événements difficiles qui ont complètement changé beaucoup de choses.

Qu’est-ce qui vous a poussé à l’écrire ?

J’ai toujours lu depuis que j’étais enfant et l’écriture pour moi est une sorte d’exutoire.

Avez-vous d’autres projets d’écriture ?

Bien-sûr, mais, là je ne fais que commencer, on verra bien après.



On dit souvent que l’auteur fait passer un message. Est-ce le cas pour vous ? Si oui, quel est ce message ?

C’est justement parce que j’ai un message que j’ai choisis de parler de moi dans ce premier livre. C’est un livre porteur d’espoir auprès de la jeunesse en difficulté. Il y a un espoir quelque soit ce que vous traversez c’est le message que je souhaite faire passer.

avec trustmag.net