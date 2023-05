Le Chef traditionnel d’Azougui déplore l’influence de l’argent sur le processus politique.

Lors d’une déclaration à la presse faite par le chef traditionnel, El hacen Ould Haimoud a déploré l’exploitation par certains hommes d’affaires de fonds importants pour inscrire des citoyens dans des circonscriptions électorales qui n’ont rien à voir avec elles.

Ajoutant que la ville d’ATAR est devenue hors du contrôle des alliances sociales et politiques à cause des votes déplacés pour quelques ouguiyas.

Le Chef traditionnel pour la communauté d’Azougui El Hacen Ould Haimoud a déclaré que les groupes traditionnels font partie de la politique, mais que chacun doit respecter les particularités des lieux traditionnels, soulignant qu’il existe un travail social et un travail politique, le premier, est complémentaire au second et ne contredit pas le travail politique respectable.