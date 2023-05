Atar : forte participation électorale aux premières heures

Avec notre Envoyé à Atar, Ahmed Ould Bettar

Les élections législatives pour le second tour dans la ville d’Atar de samedi ont marqué une augmentation par rapport au premier tour. Divers bureaux de vote ont connu une forte participation électorale aux premières heures et pour cause faire éviter aux électeurs les températures élevées comprises selon la météo entre 30 et 35 °C .

Quelques heures après l’ouverture des bureaux de vote pour élire les deux députés de la ville d’Atar, l’annonce des taux de participation enregistrés jusqu’à midi dans divers bureaux a commencé, qui au total ont enregistré une augmentation par rapport à ce qu’ils avaient enregistré à la même heure lors du premier tour.

Au Bureau de vote n°1 de la direction régionale de l’enseignement, 25, 9 % des électeurs ont voté à 10 h 30, selon le président du bureau.

Il en était de même à Kanawal où environ 55 % des électeurs avaient voté à 12 heures 15 minutes. Un tel pourcentage n’a été enregistré qu’à 17 heures lors du premier tour.

Dans l’école d’Azougui où il existe trois bureaux, le taux de participation a été enregistré si élevé que les superviseurs s’attendaient à ce que ce pourcentage atteigne 80 % dans l’après-midi.