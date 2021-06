Le chef du bureau politique du Hamas apprécie la position ferme de la Mauritanie sur la question palestinienne

Le chef du Bureau politique du Mouvement de résistance islamique « Hamas », M. Ismail Haniyeh, a exprimé son appréciation pour les efforts du peuple mauritanien pour suivre le rythme de l’évolution de la cause palestinienne, soulignant l’importance des positions fermes du gouvernement et du peuple mauritaniens sur la question palestinienne, compte tenu de ce que la Mauritanie représente aux niveaux arabe, africain, régional et international.

C’était lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, mardi, au Palais des Congrès à Nouakchott, pour faire la lumière sur la visite des dirigeants du mouvement en Mauritanie après la dernière bataille de Saïf al-Qods.

Le chef du bureau politique du mouvement a confirmé que la visite s’inscrit dans le cadre d’une série de visites que les dirigeants du mouvement ont décidé d’effectuer dans plusieurs pays après la bataille de Saïf al-Qods en tant que mouvement politique.

Il a ajouté qu’au cours de la visite, il a pu s’entretenir avec Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Président de l’Assemblée nationale et certains dirigeants de partis politiques en Mauritanie.

Il a indiqué que les rencontres ont porté sur la question des relations bilatérales entre les deux peuples frères et ont présenté l’évolution de la cause palestinienne à travers les dimensions politique des résultats de la bataille de Saif Al Qods.

« Nous avons passé en revue avec nos frères mauritaniens avec fierté la victoire remportée par la résistance palestinienne lors de la dernière bataille et les résultats qui ont poussé l’agression israélienne à abandonner quelques projets en cours » a-t-il déclaré.

Il a exprimé sa gratitude pour les efforts des Mauritaniens pour travailler à la reconstruction après les événements de la dernière bataille, qui ont endommagé certains bâtiments gouvernementaux et laissé des familles sans abri.

Il a déclaré que la résistance en tant que choix populaire pour libérer Al-Aqsa et tous les territoires palestiniens travaillera au développement de ses capacités de combat par tous les moyens disponibles.

Nouakchott, 22/06/2021