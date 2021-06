Le Président de la République reçoit une délégation du mouvement Hamas

Nouakchott, 21/06/2021

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, lundi au palais présidentiel, une délégation du mouvement de résistance islamique HAMAS conduite par M. Ismail Heniyé, président du bureau politique du mouvement.

La délégation comprend MM: Moussa Abou Merzough, Khalil El Haya, Ezzit Erachgh, Maher Oubeid, Sami Abou Zehri, Mohamed Saghr.

La rencontre confirme donc la position officielle et constante de la Mauritanie sur la question de la Palestine qui la considère comme la cause de tous les Mauritaniens, quelles que soient leurs opinions et leurs divergences.

L’audience s’est déroulée en présence de MM: Adama Bocar Sogho, secrétaire général de la Présidence de la République, Sidi Ould Domane, chargé de mission à la Présidence de la République et Ahmed Salem Ould Mohamed Fadel, chargé de mission à la Présidence de la République.