Le chef des droits de l’homme demande une enquête sur les meurtres au Burkina Faso

BERLIN (AP) – Le chef du bureau des droits de l’homme des Nations Unies a appelé samedi à une enquête rapide et transparente sur la mort d’au moins 28 personnes dont les corps ont été retrouvés dans le nord-ouest du Burkina Faso le mois dernier.

Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré qu’il était encourageant que les autorités aient annoncé une enquête sur l’incident dans la ville de Nouna, une communauté à prédominance peul et musulmane.

“Je leur demande de veiller à ce qu’elle soit rapide, approfondie, impartiale et transparente et de demander des comptes à tous les responsables, quel que soit leur poste ou leur rang”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Les victimes et leurs proches ne doivent pas moins”, a-t-il ajouté.

Des groupes locaux de défense des droits humains affirment que des milices volontaires soutenant l’armée du Burkina Faso ont tué des dizaines de civils peuls, dont des enfants. Les Peuls sont de plus en plus ciblés par l’armée et les milices de défense locales car ils sont soupçonnés de soutenir les rebelles extrémistes islamiques du pays d’Afrique de l’Ouest qui infligent des violences au pays depuis des années.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que Türk avait précédemment fait part de ses préoccupations au gouvernement concernant d’éventuels abus “liés au recrutement, à l’armement et au déploiement d’auxiliaires au Burkina Faso”.

“Il est urgent de renforcer leurs procédures de vérification, la formation préalable au déploiement sur les droits humains internationaux et le droit international humanitaire, leur supervision efficace par les forces de sécurité et de défense et d’assurer l’inclusion et la transparence lors de leur recrutement”, a déclaré le bureau basé à Genève.

The Associated Press

Source: news-24.fr