Le chef de la junte tchadienne prête serment en tant que président élu

Le général Mahamat Idriss Deby Itno, qui dirige la junte tchadienne depuis trois ans, doit prêter serment jeudi après une victoire électorale vivement contestée par les partis d’opposition dans ce pays d’Afrique du Nord et centrale.

Déby a officiellement remporté 61% du vote du 6 mai, ce que les ONG internationales ont déclaré n’être ni crédibles ni libres, et que son principal rival a qualifié de « mascarade ».

Déby a été proclamé président de transition en avril 2021 par une junte de 15 généraux après que son père, le président à la poigne de fer Idriss Deby Itno, a été abattu par des rebelles après 30 ans au pouvoir.

La prestation de serment marque la fin de trois années de régime militaire dans un pays crucial pour la lutte contre le djihadisme dans la région agitée du Sahel en Afrique.

En 2021, Déby a rapidement été approuvé par une communauté internationale dirigée par la France, dont les forces ces dernières années ont été évincées par les régimes militaires de ses autres anciennes colonies, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

La cérémonie d’investiture officialise également ce que l’opposition a dénoncé comme une dynastie Deby.

Le Premier ministre Succes Masra, l’un des opposants les plus farouches de Deby avant de devenir Premier ministre, a remis sa démission mercredi à la suite de la défaite électorale de son parti après seulement quatre mois au pouvoir.

Masra, un économiste qui a remporté 18,5% des voix, a contesté les résultats.

Il a revendiqué la victoire après le premier tour de scrutin, mais a été accusé d’être un larbin de la junte par l’opposition, qui a été violemment réprimée au Tchad, ses principaux membres étant exclus des élections.

Aucun recours juridique

Après que le Conseil constitutionnel tchadien a rejeté la demande de Masra d’annuler le résultat, il a déclaré qu’il n’y avait « aucun autre recours juridique national » et a appelé ses partisans à « rester mobilisés » mais « pacifiques ».

Le propre cousin de Déby, Yaya Dillo Djerou, qui était devenu le principal candidat de l’opposition au général, a été abattu à bout portant lors d’un assaut de l’armée le 28 février, a annoncé son parti.

La participation des chefs d’État à l’investiture devrait donner une idée du soutien international au président de 40 ans.

Le président français Emmanuel Macron, qui s’est rendu à N’Djamena en 2021 pour rendre hommage au défunt maréchal Déby devant son fils et successeur, envoie son ministre du commerce extérieur et de la Francophonie, Franck Riester.

Le Tchad, l’un des pays les plus pauvres de la Planète, est le dernier point d’ancrage militaire de la France dans la région du Sahel, avec 1 000 soldats, et Macron a été l’un des rares dirigeants à féliciter Déby pour son élection.

Plusieurs pays du Sahel, ébranlés par les insurrections djihadistes, ont renforcé leurs liens avec la Russie après les avoir rompus avec Paris.

Le président russe Vladimir Poutine a été parmi les premiers à féliciter Deby, et le niveau de la délégation envoyée par Moscou à N’Djamena pour la cérémonie sera surveillé de près par les analystes.

