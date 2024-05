Battu à la présidentielle, le Premier ministre tchadien présente sa démission

Succès Masra est un économiste et farouche opposant au gouvernement militaire arrivé au pouvoir en avril 2021. Afin d’apaiser l’opposition, il a été nommé premier ministre du gouvernement tchadien de transition en janvier.

En mars, il a été autorisé à se présenter aux élections présidentielles, les premières dans la région du Sahel depuis la vague de coups d’État, visant à rétablir l’ordre constitutionnel au Tchad.

Après que Mohamed Idriss Déby Itno ait été déclaré vainqueur, Succès Masra a fait appel au Conseil constitutionnel, affirmant que les résultats étaient « falsifiés » et qu’il avait remporté l’élection. Il a obtenu 18,53 % des voix.

Il a finalement reconnu la décision du conseil, ajoutant qu’il n’existait aucun autre recours juridique pour contester le résultat.

« Je viens de remettre aujourd’hui ma démission et celle du gouvernement de transition au président de transition, conformément à la constitution et conformément à la constitution, et cela n’a rien à voir avec la fin des élections présidentielles du 6 mai », a déclaré Succès Masra mercredi sur le réseau social X.