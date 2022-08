Le chef adjoint de la sécurité alimentaire reçoit une aide algérienne pour faire face aux dégâts des pluies

Limam Ould Abdawa, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire (CSA), a indiqué mercredi des tentes, des couvertures et de la nourriture à Nouakchott pour soutenir les efforts de la Mauritanie pour faire face aux dégâts causés par la pluie et les torrents, les motopompes et les groupes électrogènes.

Au nom du peuple et du gouvernement mauritaniens, le secrétaire adjoint à la sécurité alimentaire accompagné de Hasni Ould Oufghih, chef de projet au ministère des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur a remercié sœur Algérie pour ce généreux soutien. Il contribue à renforcer les efforts des pouvoirs publics pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations.

Il a déclaré que ce soutien ajouterait une nouvelle pierre à la coopération fructueuse entre les deux pays frères, dirigées par Ses Excellences Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani et Abdelmadjid Tebboune

S.E. M. Mohammed Ben Atou, ambassadeur de Mauritanie en Algérie, a déclaré que l’aide renforcera la coopération entre les deux pays et elle vient appuyer les efforts de la Mauritanie pour faire face aux conséquences des inondations qu’a connu le pays ces dernières semaines.

Les secours ont été remis en présence du Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air et de l’Attaché Militaire de l’Ambassade d’Algérie en Mauritanie.