Le Centre arabo-africain organise une table ronde sur la couverture médiatique des procès.

Le Centre Arabo-africain d’information et de Développement a organisé, samedi soir à Nouakchott, une table ronde sur la médiatisation des procès entre barrières juridiques et respect de l’éthique et de la déontologie professionnelle.

Le Président du centre, Mohamed Salem Ould Dah, a déclaré qu ‘ « empêcher l’enregistrement et le tournage des procès, en raison des restrictions prévues par la loi mauritanienne, entrave le travail des journalistes et fait obstacle à l’accès de l’opinion publique à des informations précises ».

De son côté, le bâtonnier, Brahim Ould Ebety, a expliqué que l’histoire de la présence de la presse mauritanienne dans la couverture des procès était particulière, malgré les circonstances difficiles, soulignant que dans tous les pays, le juge à charge parle aux médias le contraire de ce qui se passe en Mauritanie, où les avocats assument cette tâche.

Ould Ebety a appelé à combler le vide dans le texte juridique qui empêche l’enregistrement des procès et à le modifier, soulignant que les professionnels du champs journalistiques ont réussi à couvrir le procès en cours des accusés dans le « dossier de la décennie », malgré tous les obstacles.