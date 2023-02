Le CEMGA reçoit la Commission Militaire Mixte Mauritano-Espagnole.

Le général de division Mokhtar Bolle Chaabane , CEMGA, a reçu le mardi 15 février 2023 dans son bureau, la Commission militaire mixte mauritano-espagnole.

La réunion a porté sur les aspects de la coopération militaire existante entre notre pays et le Royaume d’Espagne.

La réunion s’est déroulée en présence du général de brigade Med Vall Rayes directeur de la Direction centrale du matériel, du général de brigade Alfonso García Baquero Baradal, conseiller du secrétariat général de la politique et la diplomatie de défense, de l’attaché militaire mauritanien à Madrid et de l’attaché militaire espagnol à Nouakchott.