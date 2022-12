Visite du CEMGA en Mauritanie

Sur invitation du Général de Division, El Mokhtar Bolle Chaabane, Chef d’Etat-Major Général des Armées de la République Islamique de Mauritanie, une délégation militaire de haut niveau conduite par le Général de Division Oumar Diarra, Chef d’Etat-Major Général des Armées de la République du Mali, a effectué une visite de travail et d’amitié en Mauritanie du 19 au 23 décembre 2022.

Les deux Chefs d’Etat-Major ont eu des entretiens au cours desquels ils ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et ont passé en revue tous les aspects de la coopération militaire entre les deux pays avant de co-présider la séance de travail entre les deux délégations.

Au cours de son séjour, la délégation malienne a effectué une visite à l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale.

Le Général de Division Oumar Diarra, Chef d’Etat-Major Général des Armées de la République du Mali a été reçu par le Ministre de la Défense Nationale.

A l’issue des travaux, les deux Chefs d’Etats-Majors Généraux des Armées se sont félicités de l’ambiance fraternelle qui a prévalu tout au long des travaux, de la qualité des échanges et de la pertinence des conclusions qui reflètent l’excellence de la coopération militaire entre les deux pays.

Un communiqué conjoint a été signé par les deux parties.

Page Facebook des FAMA

Source: maliactu