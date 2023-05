Le calvaire d’un jeune mauritanien dont le corps est à la morgue

Il s’appelle Oumar Hamady Diop. Il est de M’bagne. Son père était un douanier à la retraite, mais lui, il était en commerce. C’est un jeune homme en bonne santé, marié et père de pas moins de 2 enfants. Il a vendu sa voiture parce qu’il voulait aller en Amérique comme tous les autres jeunes. Quand il a vendu la voiture pour se préparer, car il voulait aller aux États-Unis en passant par le Nicaragua ou le Venezuela. Il a 2 500 000 MRO ou 2 600 000 MRO en poche. Il était avec son frère, ont-ils dit, et il a été vu par des policiers qui connaissaient l’affaire, peut-être quand ils l’ont vu faire fondre quelque chose. Alors, sur le chemin du retour, ils l’ont arrêté, et quand ils l’ont arrêté, c’était à la Cité Concorde entre la Station Total et la Concorde, sur le chemin de la plage.

Il y a eu une altercation entre eux et ils ont dit qu’ils voulaient leur part de l’argent ou quelque chose comme ça et ils ont essayé de l’intimider et il a refusé et ils l’ont mis dans la voiture de police et son frère l’a découvert et l’a suivi dans la voiture. Dans la voiture, ils ont commencé à le maltraiter. Ils l’ont emmené au poste de police de Sebkha et l’y ont détenu. Sa famille est venue et elle a demandé une enquête judiciaire.

À 22 heures, sa famille lui a apporté le dîner. Le garçon qui a livré le repas a demandé à la police : « Où est-il ? » et ils ont dit « Il est à l’intérieur ». Il a demandé à le voir, mais ils ont dit « non, non, il est dedans ». Le jeune homme a invité le policier s’il peut lui demander s’il avait besoin d’autre chose. Le flic est revenu et a dit qu’il avait dit qu’il n’avait besoin de rien.

Ils sont partis vers quatre heures du matin, et pendant la première heure de prière à El Fejr, ils ont appelé la famille car ils ont noté le numéro de téléphone du jeune homme qui a livré le dîner, car il leur a donné son propre numéro de téléphone , Juste au cas où ils auraient besoin de lui, vers 5h du matin ils ont appelé la famille pour dire qu’il était mort, à la morgue. Alors, ils y sont allés vers 7 heures avec tout le boucan. En fin de compte, ils ont dit qu’une autopsie devait être faite. Le procureur a été prévenu. Ils ont emmené un médecin légiste et son assistant, et la famille a emmené Mme Pr Amina Ndiaye, l’épouse de Houdou Ba, ancien député de la province de M’bagne, qui a vécu à Bagodine de son vivant. Pr Amina N’diaye est venue en tant que médecin au nom de la famille, qui a également amené un autre membre de la famille pour l’autopsie, dont les résultats ont déjà commencé à circuler.