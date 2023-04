EXCLUSIF: Les appréhensions de migrants « d’intérêt particulier » doublent en 2023, selon une Source

Par Randy Clark

Une source au sein des Douanes et de la protection des frontières des États-Unis a révélé à Breitbart Texas que le nombre de migrants “d’intérêt spécial” rencontrés par les agents de la patrouille frontalière au cours de l’exercice 2023 augmente rapidement. Les dossiers montrent que les arrestations de migrants cette année de ceux originaires de pays désignés comme pays “d’intérêt spécial” ont plus que doublé par rapport à l’année précédente.

La source, non autorisée à parler aux médias, a déclaré à Breitbart Texas que les migrants arrêtés en provenance de pays que l’agence désigne comme présentant un intérêt particulier comprennent la Turquie, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, la Mauritanie, la Somalie, le Bangladesh, le Kazakhstan, l’Érythrée, le Tadjikistan, le Pakistan, l’Iran, l’Égypte, la Syrie, le Soudan, le Maroc et le Liban. De manière alarmante, selon la source, les appréhensions de migrants de certaines des nationalités énumérées ont fait un bond de plus de 1 000% au cours de l’exercice 2023 par rapport à l’exercice 2022.

Dans un rapport examiné par Breitbart Texas, les arrestations de ressortissants afghans par des migrants ont augmenté de plus de 1000%, passant d’un peu plus de 100 en 2022 à plus de 3000 au cours des six premiers mois de l’exercice 23 qui a débuté en octobre. Les arrestations de migrants impliquant des ressortissants de Mauritanie, du Kazakhstan, d’Égypte et du Liban ont également augmenté de 900 à plus de 1000% au cours de l’exercice en cours.

Au total, plus de 22 000 migrants originaires de pays considérés comme des pays d’intérêt particulier par le département de la Sécurité intérieure ont été appréhendés au cours des six premiers mois de 2023, contre un peu plus de 9 000 pour la même période de l’exercice 22. L’augmentation statistique alarmante, selon la source, est moins préoccupante que le potentiel du nombre inconnu de migrants d’intérêt spécial qui ont peut-être échappé à l’appréhension de la patrouille frontalière.

La source a déclaré à Breitbart Texas qu’un processus d’examen intensif est déclenché au moment de l’arrestation pour tous les migrants en provenance de pays d’intérêt particulier. Cet examen comprend des entretiens avec des agents du renseignement de la Patrouille frontalière et un examen détaillé par le Groupe de travail conjoint sur le terrorisme du FBI. Le processus d’examen est conçu pour explorer les liens que le migrant peut avoir avec des organisations qui cherchent à nuire aux États-Unis.

Selon la source, la préoccupation concerne les migrants que l’agence n’a pas rencontrés pendant ou après une entrée illégale aux frontières nord, sud ou côtières. Tel que rapporté par Breitbart Texas, les appréhensions à la frontière sud-ouest à elles seules ont dépassé 1 060 000 d’octobre 2022 à mars 2023. Les évasions signalées le long du même tronçon de frontière dépassaient 400 000.

Randy Clark est un vétéran de 32 ans de la Patrouille frontalière des États-Unis. Avant sa retraite, il était chef de division des Opérations d’application de la loi, dirigeant les opérations de neuf postes de patrouille frontalière dans le secteur de Del Rio, au Texas. Suivez-le sur Twitter @RandyClarkBBTX.

