Le bilan des inondations catastrophiques en Libye s’alourdit :

Le bilan des inondations catastrophiques en Libye, qui constituent un record des 40 dernières années, s’alourdit. Selon l’agence de presse officielle libyenne LANA, le nombre de morts suite aux inondations catastrophiques du 10 septembre s’est élevé à 5 mille 300 dans la seule ville de Derna.

Selon le responsable du ministère libyen de l’Intérieur, Muhammed Ebuluşha, « le nombre de morts à Derne a dépassé 5 300. Des milliers de personnes sont portées disparues à cause de la catastrophe ». des déclarations ont été incluses.

Le nombre de morts peut depasser les 10.000

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tariq al-Harraz, a déclaré que le nombre de morts dus aux inondations à Derna pourrait dépasser les 10 000, et a ajouté : « De nombreux corps n’ont toujours pas été retrouvés, et les équipes de secours expertes du La Turquie, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Égypte récupèrent actuellement les corps emportés par la mer. « Il essaie de les sauver », a-t-il déclaré.