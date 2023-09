Des inondations en Libye font au moins 150 morts Tempête Daniel : Tragédie à Derna, plus de 150 morts et des dégâts importants en Libye

La tempête Daniel, qualifiée par les experts de phénomène «extrême en termes de quantité d’eau tombée», a généré des inondations catastrophiques à Derna, dans les régions du Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d’Al-Marj, dans l’est libyen. Selon les déclarations de Mohamed Massoud, porte-parole du chef de l’exécutif parallèle basé à Benghazi, au moins 150 personnes ont perdu la vie à cause de ces inondations.

La tempête, qui a également frappé la Grèce, la Turquie et la Bulgarie ces derniers jours, causant au moins 27 autres morts, a engendré d’importants dégâts matériels aux infrastructures et propriétés privées en Libye, comme l’a rapporté le porte-parole libyen sur Walf-groupe.com. Les villes côtières du Jabal al-Akhdar, ainsi que Benghazi, ont été particulièrement touchées par cette tempête.

En réponse à cette crise, des équipes de secours ont été déployées à Derna, une ville de plus de 100.000 habitants. Cependant, les autorités ont perdu le contact avec neuf soldats lors des opérations de sauvetage. Face à cette situation dramatique, le gouvernement parallèle de l’est de la Libye a déclaré Derna «ville sinistrée».

Le chaos règne en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, exacerbé par des divisions entre l’est et l’ouest du pays. Malgré ses riches réserves pétrolières, le pays est régulièrement secoué par des crises humanitaires et politiques.

La situation d’urgence est suivie de près par la mission de l’ONU en Libye, qui a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes. De même, l’ambassadeur de France en Libye, Mostafa Mihraje, a présenté ses condoléances aux victimes et exprimé sa «solidarité avec le peuple libyen dans cette épreuve».

Source: senego