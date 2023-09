Le 360.ma : Des plumes en plein délire dans un royaume en décrépitude

Par Mohamed El-Abassi*

De mémoire de journaliste, on n’aura jamais vu un tel délire que les déjections nauséabondes du fameux journal makhzénien, le 360 Ma : Une descente aux abîmes du journalisme marocain dans l’insulte et une honteuse absurdité, à court d’intelligence, nourrie au biberon du mensonge et de la propagande d’un palais royal aux abois qui se noie dans sa propre déconfiture.

Faute de réplique sensée et d’argument objectifs pour convaincre, le 360.ma s’enfonce dans une ligne éditoriale coutumière qui lui est notoirement reconnue certes, mais qui excelle, cette fois-ci, dans ce qui relève du démentiel avec des attaques personnelles inutiles, sans impact mais juste pour montrer pattes blanches, à son monarque, superviseur, lui-même, en rédacteur suprême à la mesure de sa suprématie.

Mais pourquoi en arriver à ce stade de bassesse qui n’innocente pas de sa voyouterie un roi qui plébiscite une telle dérive face au monde choqué qui le regarde ainsi dévoiler sa véritable nature ? Où est-t-elle passée cette délicatesse du langage longtemps glorifiée du Maroc du peuple dont il s’éloigne dans une distanciation suicidaire de ce qui aurait pu être la monarchie alaouite, aujourd’hui menée dans une dérive historique ?

En arriver à l’extrême et traiter des chefs d’Etat souverains « d’homosexuel et de sado-macho » c’est dire que le joint royal était bien explosif ou qu’il s’agisse d’une déficience mentale d’un monarque qui ne sait plus distinguer entre s’amuser avec ses nouveaux amis Azayter et gérer son royaume et ses relations internationales dans la discrétion diplomatique qu’elle requiert.

L’on aura tout prévu du Roi M6, en jean déchiré déambulant saoul dan les rues sombres de Paris pour s’enfuir de son devoir, que de le voir détourner son regard étourdi de ses responsabilités et l’attention de son « cher peuple », frappé par un séisme ravageur et ses conséquences désastreuses sur ses conditions de vie, pour en arriver à s’attaquer si bassement à des chefs d’Etat !

Peut-être bien que ses amis, les Azayter, lui auraient gonflé les tétons de son tort en lui faisant ingurgiter des substances royalement calibrées à l’effet si délirant pour s’imaginer dans un ring et se mettre à boxer tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui ?

Une hypothèse d’explication tout à fait à la mesure du délire du 360.ma et à la hauteur de l’euphorie inaccomplie d’un monarque appelé de Paris à la maison dans une urgence nationale pour cause de séisme.

Quelle fatalité peu royale d’un monarque si insignifiant sur son trône et si avide de muscles !

Mohamed El-Abassi*, ex-diplomate