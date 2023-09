L’attention du président Mohamed ould cheikh Ghazouani sur l’éducation !

L’éducation en Mauritanie a fait l’objet d’une attention particulière de la part du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, depuis son accession au pouvoir en 2019. Il a exprimé sa volonté de réformer et de renforcer le système éducatif du pays.

Le président Ghazouani reconnaît l’importance de l’éducation pour le développement durable de la Mauritanie. Il a mis en avant plusieurs priorités pour améliorer le secteur éducatif, notamment :

. L’accès à l’éducation : le président Ghazouani s’est engagé à garantir l’accès à une éducation de qualité pour tous les citoyens mauritaniens, en particulier les enfants des zones rurales et des communautés marginalisées. Des efforts sont déployés pour construire et rénover des écoles, réduire les disparités régionales et promouvoir l’éducation des filles.

. La qualité de l’enseignement : Le président Ghazouani met l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement en Mauritanie. Des actions sont entreprises pour former et recruter des enseignants qualifiés, ainsi que pour réviser les programmes scolaires afin qu’ils soient adaptés aux besoins du marché du travail et de la société en général.

L’enseignement supérieur et la recherche : le président Ghazouani accorde également une attention particulière au domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche en Mauritanie. Des investissements sont prévus pour renforcer les infrastructures et les capacités des universités, ainsi que pour encourager la recherche scientifique et technologique.

. L’éducation civique et la citoyenneté : le président met l’accent sur l’inclusion de l’éducation civique et de la citoyenneté dans les programmes scolaires, afin de former des citoyens responsables et engagés.

Cependant, il convient de noter que malgré ces efforts, des défis persistent dans le domaine de l’éducation en Mauritanie. Parmi ces défis, figure le faible taux d’alphabétisation, les inégalités régionales d’accès à l’éducation, le manque d’infrastructures adéquates et de ressources pédagogiques, ainsi que les disparités de genre.

Le président Ghazouani est conscient de ces défis et s’engage à relever ces problèmes pour améliorer le système éducatif du pays. Il est encourageant de voir la volonté politique et l’engagement en faveur de l’éducation en Mauritanie, mais il faudra du temps et des ressources pour réaliser des progrès significatifs et le président y travaille lourdement.

Abdoulaziz DEME

Le 27 septembre 2023