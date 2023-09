L’Assemblée générale de l’ONU s’ouvre au milieu des crises… ... et en l'absence de grands dirigeants

L’Assemblée générale de l’ONU s’ouvre au milieu des crises et en l’absence de grands dirigeants.

#World

La 78ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui réunit les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les délégations des pays membres s’ouvre à New York, aux États-Unis.

Des représentants de 193 pays participeront aux discussions annuelles de haut niveau, qui se déroulent au siège des Nations unies chaque année en septembre.

Le président ukrainien doit tenir un discours ce mardi, avant de participer à un Conseil de sécurité de l’ONU sous haute tension mercredi.

euronews (en français)