L’armée nigérienne renverse le président pour » mauvaise gestion économique et sociale. »

L’armée nigérienne a annoncé mercredi avoir renversé le président Mohamed Bazoum après ce qu’elle a qualifié de « dégradation continue de la situation sécuritaire et de mauvaise gestion économique et sociale ». Dans un communiqué lu à la télévision nigérienne « Ortn » et signé par l’ancien Chef d’Etat-major, le général Salifou Mody, les représentants des putschistes ont souligné « leur respect de tous les engagements signés par le Niger ». Le radiodiffuseur a également assuré que le président et sa famille “sont en sécurité », tout en reconnaissant que “la situation est encore confuse ». Au début de l’édition du soir du journal, le présentateur a cité que des sources fiables avaient déclaré que le président était en sécurité. L’agence de presse EFE a vérifié par un témoin que l’armée avait dispersé à coups de feu les manifestants qui s’étaient rassemblés près du Palais présidentiel en soutien au président nigérien.

La situation à Niamey, la capitale du Niger, est en ébullition depuis tôt le matin, lorsque la Garde présidentielle s’est emparée du bâtiment du Palais présidentiel, avec Bazoum et sa famille à l’intérieur. Vers 13 heures, heure locale, 9 heures à Brasilia, des militaires de bases situées à l’extérieur de la capitale ont établi un périmètre autour du palais présidentiel. Le siège comprend également le bureau du Premier ministre et plusieurs ministères, dont le ministère de l’Intérieur, dont les fonctionnaires ont été renvoyés chez eux ce matin. L’agence de presse nigérienne (ANP) a déclaré dans un communiqué que le Premier ministre, Ouhoumoudou Mahamadou “est assigné à résidence par les émeutiers. ” L’armée gardait également le siège de la chaîne de télévision publique “Ortn« . Jusqu’à présent, aucune autorité n’a commenté la tentative de coup d’État. C’est déjà la deuxième subie par Bazoum depuis son arrivée au pouvoir en 2021.