L’armée israélienne : les combats se poursuivent avec les groupes armés palestiniens qui se sont infiltrés en Israël

Après avoir établi le contrôle et fermé la frontière, l’armée continuera à cibler le Hamas et d’autres groupes responsables des attaques, selon le porte-parole de l’armée

Enes Canlı | 08.10.2023 – Mıse À Jour : 08.10.2023

Quds

AA / Jérusalem

L’armée israélienne a déclaré samedi qu’elle continue de combattre les groupes armés palestiniens qui se sont infiltrés en Israël depuis la bande de Gaza.

Le porte-parole Jonathan Conricus a déclaré à Anadolu que les affrontements avec les groupes armés palestiniens qui se sont infiltrés depuis Gaza en Israël se poursuivent dans différents endroits, tant civils que militaires.

Conricus a précisé que des forces spéciales mènent l’opération et que l’armée ferait une annonce après avoir établi le contrôle dans la région.

Il a noté qu’une fois que l’armée aura repris le contrôle de la zone et fermé la frontière, elle continuera à cibler le Hamas et les autres groupes responsables des attaques.

Le Hamas a lancé samedi l’opération Déluge d’Al Aqsa et a déclaré que son attaque surprise était en réponse à l’attaque de la mosquée Al-Aqsa et à l’augmentation de la violence des colons.

Hamas a déclaré par ailleurs avoir tiré des roquettes et capturé de nombreux Israéliens.

L’armée israélienne a lancé l’opération Sabre de fer en représailles contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israel était « en guerre ». Il a appelé les civils à Gaza à partir, au motif que l’armée israélienne allait réduire « tous les lieux où le Hamas se cache en décombres ».

Au moins 232 Palestiniens ont été tués dans les attaques, selon des sources médicales à Gaza, tandis que le bilan des victimes israéliennes est monté à 300.

Plus de 3 000 roquettes ont été lancées par le Hamas vers Israël depuis ce matin, selon l’armée israélienne.

L’armée israélienne a confirmé que des soldats avaient été capturés et pris en otage à Gaza, et a déclaré que plus de 1 500 Israéliens avaient été blessés, dans un communiqué sur X.

Source: Agence Anadolu