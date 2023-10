L’Arabie saoudite suspend les négociations avec Israël

L’Arabie saoudite a décidé de suspendre les discussions avec Israël qui portaient sur une éventuelle normalisation. Après les attaquesdu Hamas le 7 octobre et les frappes israéliennes, quotidiennes, sur Gaza, Ryad “a décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël et en a informé les responsables américains” selon une source officielle de l’Émirat. Cette décision pourrait mettre fin à plusieurs mois de pourparlers entre les deux pays, défendus et poussés par les États-Unis.

Une déclaration qui intervient alors que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, se trouve actuellement à Ryad dans le cadre d’une tournée régionale. Les États-Unis envisageaient déboucher sur des accords de type Abraham en 2020 signé entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël. Washington souhaitait parvenir à conclure une signature similaire de normalisation historique entre l’Arabie saoudite et Israël.

Un processus de normalisation qui avait débouché sur la visite de deux ministres israéliens à Riyad. Le 26 septembre, Haïm Katz, détenteur du portefeuille du Tourisme, avait été le premier ministre israélien à effectuer une visite publique en Arabie saoudite. Le 4 octobre, c’était Shlomo Karhi, le ministre des Communications.

A l’époque, le prince héritier saoudien et dirigeant de facto du pays Mohammed Ben Salman avait défendu ce rapprochement en échange de garantie de sécurité et que les discussions aboutissent “à un résultat qui facilite la vie des Palestiniens”.

