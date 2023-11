L’Arabie saoudite a de nombreuses opportunités avec les États africains (ministre)

L’Arabie saoudite dispose de nombreuses opportunités de coopération avec les États arabes et africains, notamment dans le domaine minier qui est un secteur vital pour les deux parties, a déclaré Bandar Alkhorayef, ministre de l’Industrie et des Ressources minérales, en marge du Forum économique saoudo-arabe-africain. Conférence.

Les métaux sont importants. Il existe un besoin croissant de métaux dans les énergies renouvelables, le zéro carbone ou l’industrie et la technologie. Des travaux sont en cours avec les États africains pour partager des informations et des expériences en matière d’études géologiques et d’autres processus industriels.

Alkhorayef a évoqué Manara Minerals Investment Co. (Manara), une nouvelle entreprise entre la Société minière saoudienne ( Ma’aden ) et le Fonds d’investissement public ( PIF ), qui cible les investissements dans le secteur minier dans les pays africains. Le ministère s’efforce de saisir les opportunités disponibles et de faciliter la mission de Manara parmi d’autres entreprises opérant en Afrique.

Par ailleurs, Alkhorayef a déclaré que l’usine de fabrication automobile située dans la Ville économique du Roi Abdallah (KAEC), sur la côte du Royaume de la mer Rouge, faciliterait le travail dans ce domaine. L’Arabie saoudite coopérera avec l’Égypte et le Maroc dans le secteur de la construction automobile.

Concernant la logistique, il a ajouté que trois régions de manutention ont été identifiées en Afrique, qui serviront à accéder au plus grand nombre de pays du continent dans les domaines du transport, de la distribution, du stockage et de certaines industries simples.

En outre, l’Afrique joue un rôle clé dans le secteur pharmaceutique et vaccinal, a ajouté le ministre.

