L’appel de Djéwol : Si vraiment Ghazouani l’a signé, il s’est fait ridiculisé par la plus bête manière. Le rôle d’un président est d’assurer l’égalité de chance parfaite entre tous ses citoyens par la loi, non par des appels insensés et de surcroit anonymes sur la toile. Qu’est ce qui s’est passé à Djéol pour rabaisser la fonction présidentielle à ce niveau incroyable? Qu’a-t-il servi le même appel à Ouadane ?

Pourquoi le président n’apprend pas de ses erreurs en constatant que les fonctionnaires se moquent de ses appels ici et là ? N’est-il pas temps d’agir fermement monsieur le président ?

La Mauritanie a tout un arsenal juridique pour combattre l’esclavage et ses séquelles, combattre le racisme et toute forme de discrimination alors qu’attend le président pour frapper les féodaux avec la loi ? Pourquoi le président de la république se détourne soudainement des lois du pays ? On nous dit pas tout vraiment mais ces appels anonymes ne trompent plus personne. Rappelons quand que nous sommes le seul pays au monde où réclamer la justice est synonyme « d’extrémisme » par l’élite qui dirige.

