L’Angola et la Mauritanie discutent de la démocratie parlementaire

L’Angola et la Mauritanie discutent de la démocratie parlementaire

L’Angola et la Mauritanie discutent de la démocratie parlementaire.

L’Angola et la Mauritanie ont discuté de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la pêche, de la géologie et des mines, ainsi que de la diplomatie parlementaire, lors d’une audience que la présidente de l’Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a accordée hier à Luanda à l’ambassadeur mauritanien, Mohamed Ould Mekhalla.

Au cours de l’audition, le rôle de la démocratie parlementaire et le soutien à la diplomatie économique, le renforcement du partenariat des deux pays dans divers domaines de coopération, en mettant l’accent sur l’énergie et le gaz, ont été discutés.

” La création de deux groupes de coopération bilatérale entre l’Angola et la Mauritanie est en cours pour établir des normes et renforcer le Partenariat », a déclaré le diplomate mauritanien, à l’issue de l’audition avec le président de l’Assemblée nationale, ajoutant que les hommes d’affaires de son pays entendaient coopérer dans le secteur privé.

Mohamed Ould Mekhalla a déclaré qu’ils ont également discuté des aspects de la coopération parlementaire et de la nécessité de mettre en œuvre un groupe d’amitié et de solidarité entre l’Angola et la Mauritanie.

Le diplomate mauritanien en a profité pour féliciter le président de l’Assemblée nationale pour la magnifique construction du nouveau siège du Parlement, déclarant que tous les Parlements d’Afrique devraient avoir les mêmes caractéristiques.

La communauté mauritanienne en Angola est importante et présente essentiellement dans le secteur du commerce.