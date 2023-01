L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a écrit sur sa page Facebook:



Salut à toutes et à tous

Cheres/Chers compatriotes

Je vous remercie du fond du cœur pour tous les sentiments positifs à mon égard;

et pour l’intérêt que vous ne cessez d’exprimer à mes discours sur les réseaux sociaux. Vous n’êtes pas sans ignorer que mon intervention a été interrompue avant sa fin; de ce fait je vous informe que la semaine prochaine je vais m’atteler à la terminer et vous préciserai le jour et l’heure de la diffusion. S’il plaît à ALLAH notre créateur.