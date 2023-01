L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été interdit de quitter le pays.

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, qui sera jugé à partir de fin janvier pour corruption, a annoncé qu’il aurait été interdit de voyager à l’étranger jeudi, dénonçant ce qu’il considérait comme une mesure illégale.

« J’étais à l’aéroport pour voyager, mais la police politique m’a empêché de partir », a déclaré Ould Abdel Aziz dans une vidéo en direct sur Facebook, bien que « je ne sois soumis à aucun contrôle judiciaire ni à aucune situation qui pourrait m’empêcher de voyager ».

Une source judiciaire a expliqué que l’ancien président mauritanien sera jugé au tribunal pour corruption présumée avec 11 hauts responsables de son régime à partir du 25 janvier.

Mohamed Ould Abdel Aziz a été accusé en mars 2021, avec plusieurs personnalités de haut rang, de ces actes présumés commis pendant son mandat de président du pays entre 2008 et 2019. Parmi les accusés avec lui figurent l’un de ses beaux-parents, deux anciens premiers ministres, un certain nombre d’anciens ministres et hommes d’affaires.

« Il y a deux jours, une personne qui figurait sur la même liste a pu voyager. C’est évidemment un mauvais traitement de la part de ce mauvais système « qui a » corrompu le pays pour augmenter sa popularité ».

Son passeport a également été confisqué, selon un responsable de la sécurité qui a requis l’anonymat.