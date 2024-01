Lancement du réseau routier urbain à Nouadhibou

M. Ba Abdoulaye Mamadou, le président de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou a supervisé, mercredi dans la capitale économique, le lancement des travaux du projet de réseau routier urbain mis en œuvre par l’Établissement de Travaux, et d’Entretien Routier (ETER), qui s’étend sur plus de 35 km.

La construction de ce réseau, mis en œuvre aux frais de l’autorité avec plus de 6 milliards d’ouguiyas anciennes, devant être réalisé sur une période de 18 mois, s’inscrit dans le cadre du plan d’urbanisme de la ville de Nouadhibou.

Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l’Autorité de la zone franche de Nouadhibou a souligné l’importance de ce nouveau réseau urbain car il permettra de désenclaver certains quartiers et de relier la zone industrielle à la zone touristique, notant que ce projet comprend la construction de routes intérieures dans la ville et la zone des Cabanons, en plus d’un réseau routier à deux voies qui aura un impact positif sur le paysage urbain de la ville.

Il a ajouté que ce réseau a été mis en place au cours des dernières semaines par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, lors de sa récente visite dans la capitale économique.

Ce geste témoigne de la volonté des pouvoirs publics de moderniser les infrastructures de la zone franche de Nouadhibou.

Lors du démarrage des travaux, le président de l’Autorité a écouté des explications détaillées sur les techniques, les moyens utilisés et les spécifications techniques pour la construction d’un réseau routier moderne reliant tous les quartiers de la ville.

Le démarrage des travaux s’est déroulé en présence du secrétaire général de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, M. Sidi Moloud Ould Brahim, du directeur du Cabinet du Président de l’Autorité, M. Mohamed Lemine Ould Bah, du directeur général des Ressources de l’Autorité, M. Hamoud Isselmou Soumbara, et de quelques cadres et employés de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou.