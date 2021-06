19935773 323371412

Lancement du Projet de Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure

Dans un discours prononcé lors du lancement du Projet de Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, SEM Giacomo Durazzo a rappelé l’importance de « renforcer les efforts et réaffirmer l’attachement au respect des droits humains des forces de sécurité, conformément au droit international et national ».

Le projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieures s’inscrit dans cette démarche et vise à sensibiliser et renforcer les capacités des forces de sécurité intérieures, mais aussi des autorités judiciaires, des institutions nationales des droits humains et de la société civile, pour lutter contre les violations des droits humains. Il a aussi comme objectif de contribuer au renforcement de la confiance entre la population et les forces de sécurité intérieures, lorsqu’elles mènent des opérations.

Financé par l’Union européenne pour un montant de 3,2 million d’euros, ce projet est mis en œuvre par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme en Mauritanie.

