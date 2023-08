lancement des travaux de l’atelier consacré à la sélection des indicateurs de base

Le Secrétaire général, M. Mohamed Lemine Ould Mohamed El Haj, a supervisé, ce mercredi matin à Nouakchott, en présence de la représentante résidente de l’Organisation mondiale de la santé, le lancement des travaux de l’atelier consacré à la sélection des indicateurs de base du projet de questionnaire, organisé par le Département en collaboration avec l’OMS, pour adopter une enquête complète visant à mettre en évidence les capacités et les moyens des établissements de santé pour l’année 2023.

Cette enquête et ses résultats attendus sont considérés comme une base de planification, de programmation et une source des politiques et des plans d’action du secteur dans les années à venir, conformément au Plan national de développement de la Santé 2022-2030.

Dans son discours, le Secrétaire général a souligné que l’enquête vise à déterminer le niveau des services de santé fournis aux citoyens. Il a précisé que le questionnaire de cette année a été complété par une connaissance de la qualité du service fourni et de la capacité de la structure de gestion de l’établissement en termes d’aspects administratifs, financiers et techniques.

Par ailleurs, il a ajouté que toutes les structures sanitaires, publics et privés, sont concernées par cette enquête, et sont invités à travailler en étroite collaboration pour en assurer le succès, tout en affirmant que le département s’est engagé à fournir toute l’assistance et les services nécessaires au succès de l’enquête, et à agir en fonction de ses résultats.