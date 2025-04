La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Messaouda Baham Mohamed Laghdaf, a supervisé, mardi à Nouakchott, le lancement de la première édition du Forum ‘’Mauritanie verte’’, sous le thème : ‘’solutions énergétiques pour la justice climatique (biogaz) et l’autonomisation des jeunes dans les opportunités vertes’’.

Ce forum, d’une journée, organisé par la Société de production de biogaz en Mauritanie, sera un fort élan de développement dans le cadre de l’approche de recherche de durabilité, d’atténuation, de résilience et d’adaptation au changement climatique au niveau national.

Il comprendra des ateliers et des séminaires qui aborderont des sujets qui touchent au cœur des questions environnementales et énergétiques en Mauritanie, ainsi que des expériences inspirantes et des initiatives prometteuses dans le domaine.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l’Environnement a indiqué que les axes liés à l’action climatique occupent une place de premier choix dans la mise en œuvre des stratégies liées à l’environnement et au développement durable.

Elle a indiqué que les activités liées à ces axes ont pris une direction caractérisée par un niveau important et accéléré de partenariat au niveau de tous les acteurs, précisant que cela s’est fait dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’environnement et le développement durable à l’horizon 2030.

Elle a affirmé que ce forum sera inévitablement un nouveau jalon dans le développement de l’approche de la recherche de durabilité, de l’atténuation, du renforcement de la résilience et de l’adaptation au changement climatique au niveau national, soulignant que la technologie du biogaz a attiré l’attention de nombreux pays du monde en raison de ses avantages économiques.

De son côté, la directrice de la Société de production de biogaz en Mauritanie, Mme Aziza Sidi Bouna, a indiqué que l’organisation de cet événement intervient à un moment historique assez complexe, où le monde connaît des transformations environnementales et climatiques sans précédent, précisant que ces défis mettent en évidence l’urgence d’adopter des solutions énergétiques innovantes, propres et globales mettant l’homme au centre des préoccupations en vue de garantir les conditions d’une vie décente et préserver les droits des générations futures.

Dans ce contexte, elle a indiqué que le gouvernement mauritanien joue un rôle pivot dans le soutien à la transition énergétique et la réalisation de la justice climatique, à travers l’élaboration de politiques et la mise en place de cadres juridiques et institutionnels appropriés.

Mme la directrice a souligné que le forum ‘’Mauritanie Verte’’ est le fruit des efforts des énergies de la jeunesse qui ont cherché à en faire un espace de dialogue ouvert, de réflexion collective et de coopération constructive entre les secteurs public et privé, la société civile, les chercheurs, les innovateurs, et tous ceux qui se soucient de l’environnement et croient en l’importance du changement.

A son tour , le représentant d’El Amana Bank, M. Khalid Ibn Abdou, a indiqué que Son Excellence le Président de la République a fixé des objectifs de son deuxième mandat, dont la transformation économique, la promotion des énergies renouvelables, le développement durable, et l’autonomisation des jeunes.

Notons que la Société mauritanienne de production de biogaz est une entreprise qui cherche à transformer les défis environnementaux en opportunités de développement en produisant de l’énergie à partir de déchets organiques.

Le forum ‘’Mauritanie verte’’ a été lancé en présence du ministre de l’Autonomisation de la Jeunesse, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallahi Ould Louli, du vice-président de la région de Nouakchott, du maire de la Commune de Tevragh – Zeina, et des autorités administratives et sécuritaires de Nouakchott ouest.

