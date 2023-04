Une Mauritanienne transforme le fumier en biogaz.

Aziza Sidi Bouna Gaouad souhaite également contribuer à la réduction des émissions de combustibles fossiles et à la diminution de la dépendance aux importations d’énergie.

Par Marwa Dellagi

À partir du fumier de bétail, la Mauritanienne Aziza Sidi Bouna Gaouad fabrique du biogaz et un fertilisant naturel substituable à l’engrais chimique. Dirigeant SBGAZ, une jeune pousse spécialisée dans la valorisation des sous-produits agricoles, ménagers et d’élevage lancée il y a tout juste une année, cette ingénieure en énergies renouvelables est considérée comme l’une des femmes pionnières de son domaine. Avec ce projet éco-innovant, la jeune femme de 32 ans entend fournir aux ménagers une source d’énergie propre et renouvelable à des coûts abordables, qui se veut être une alternative au bois de chauffage.« Le biogaz est une source d’énergie neutre en carbone. Il est obtenu à partir de la fermentation de différentes matières organiques comme les déjections animales et les déchets ménagers. Ce processus naturel, appelé aussi la méthanisation, s’effectue lorsque ces matières organiques privées d’oxygène se décomposent à l’aide des bactéries », explique Aziza dans un entretien accordé à la dpa. Grâce à ce processus, elle espère ainsi contribuer à lutter contre la déforestation, réduire les émissions de combustibles fossiles et limiter les dépendances aux importations énergétiques, lesquelles représentent plus de 80 pour cent, selon les chiffres du ministère mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Énergie.

Une réponse à l’abondance des déchets de bétail

Si la jeune femme a opté pour ce projet, c’est également pour apporter une réponse à l’abondance des déchets liés au bétail, responsables en partie du réchauffement climatique. « La Mauritanie compte parmi les plus grands pays sahéliens producteurs de bétail. Le secteur de l’élevage représente entre 14 et 16 pour cent du produit intérieur brut (PIB), ce qui fait de lui l’un des piliers de l’économie nationale. Cependant, les excréments produits par ces animaux génèrent du gaz à effet de serre qui est à l’origine du réchauffement climatique. Nous avons donc jugé opportun de transformer ces excréments en biogaz et en engrais biologique pour les éleveurs », renseigne l’ingénieure.

D’après une étude publiée en 2021, par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et la Coalition pour le climat et la qualité de l’air (CCAC), les émissions produites par le bétail, provenant du fumier et des rejets gastro-intestinaux, représentent environ 32 pour cent des émissions de méthane d’origine humaine. Le méthane est considéré comme un puissant gaz à effet de serre dans la mesure où son effet de réchauffement est 80 fois plus puissant que celui du dioxyde de carbone, et ce, sur une période de 20 ans, ajoute la même étude.

En plus de fournir des services à la population et aux éleveurs locaux, SBGAZ assure des formations en énergies renouvelables, en production du biogaz et en maintenance de biodigesteurs. Jusque-là, l’entreprise qui emploie actuellement quatre salariés a formé une vingtaine de personnes. Récemment, la jeune pousse a conclu un partenariat avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) dans l’objectif d’installer dix biodigesteurs dans la ville de Bassikounou, une commune du sud-est de la Mauritanie.

« Même si nous manquons encore de moyens financiers, nous sommes confiants pour l’avenir. Nous espérons faire de SBGAZ une entreprise performante sur l’ensemble du territoire national et un leader mondial dans le domaine du biogaz », s’enthousiasme Aziza.

